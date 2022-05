Banki lubią spekulantów. Najchętniej finansują skomercjalizowane magazyny

Ze względu na wzrost stóp procentowych, finansowanie budowy magazynu kredytem złotówkowym regulowanym WIBOR-em, jest coraz mniej opłacalne. To o tyle ważne, że dotyczy właściwie większości kontraktów z generalnymi wykonawcami.

Banki obawiają się reakcji najemców magazynowych na wyższe czynsze, dlatego żądają większych zabezpieczeń przedwstępnymi umowami najmu. Standard to 50 proc., ale zdarza się również wymóg 70 proc.

Rynek nieruchomości komercyjnych będzie zmierzał w kierunku kredytów euro, ze względu na utrzymującą się cały czas niską stawkę EURIBOR.

LCube interesuje się ścianą wschodnią, szukając nowych lokalizacji magazynowych. Czy to po wybuchu wojny w Ukrainie wciąż dobry kierunek?

Adrian Biesaga, członek zarządu, Head of Development LCube: Realizujemy właśnie drugi etap parku logistycznego w Rzeszowie. Finalizujemy przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Chcemy, aby w czerwcu rozpoczęła się budowa. Nie widzimy żadnych zagrożeń dla tej lokalizacji. Apetyt najemców też się nie zmniejszył. Nowych lokalizacji na ścianie wschodniej w tym momencie jednak nie szukamy. Koncentrujemy się na Polsce zachodniej, Śląsku i okolicach Warszawy, co wynika z obecnej sytuacji na rynku i naszej strategii.

A fundusze inwestycyjne, które mają kiedyś kupić te obiekty nie boją się inwestować w kraju frontowym?

AB: Rzeczywiście widoczne było, że niektórzy inwestorzy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów spoza Europy, przyjęli postawę wyczekującą. Przekłada się to na resztę rynku i pozostałych uczestników, którzy także wstrzymują się z decyzjami. Na ten moment jednak jest za wcześnie by wyrokować, czy mamy do czynienia tylko z pauzą, czy też trwałym trendem.

Czy ta wstrzemięźliwość może przyhamować tempo transakcji na rynku magazynowym? Do tej pory niejednokrotnie deweloperzy sprzedawali czasem obiekt na etapie dziury w ziemi.

AB: Może też tak się stać. Jednak istotniejszym czynnikiem, który może negatywnie zadziałać na rynku są wysokie koszty budowy. Na razie czynsze magazynowe rosną i te wzrosty są akceptowane przez najemców. Przynajmniej w naszych obiektach tak jest. Możemy dzięki tym podwyżkom zbilansować wyższe koszty budowy. W tej sytuacji, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne są rozwiązania ekologiczne. Zielony magazyn ma po prostu większą wartość. Wskaźniki ESG naprawdę znacznie ułatwiają inwestorom podjęcie decyzji o ewentualnym zakupie.

Tak, w końcu wojna w Ukrainie nie musi tylko odstraszać inwestorów. Może też być motorem dalszego rozwoju. Już przecież powstają założenia odbudowy Ukrainy, prawda?

AB: Jak najbardziej. Dlatego wstępne prognozy mówią, że w Polsce będzie rosło zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, chociażby dzięki temu, że Polska bezpośrednio albo pośrednio weźmie udział w tym procesie.

Na pewno teraz stanie się przystanią dla firm zza naszej wschodniej granicy uciekających przed wojną. Widać to już na rynku?

AB: Tak, z Ukrainy pojawiają się zapytania dotyczące potencjalnego przeniesienia produkcji czy powierzchni magazynowych. Nie jest ich obecnie bardzo dużo, ale widać, że coś się zaczyna dziać w tym kierunku. Zapytania jak na razie jednak dotyczą już gotowych powierzchni – czyli rynku spekulacyjnego.

Wojna ma jeszcze jeden negatywny skutek – zerwane łańcuchy dostaw. Największą bolączką budowlańców jest m.in. brak stali. Jak to was dotyka?

AB: Oczywiście jest to problem dla wszystkich. My staramy się podpisywać umowy z generalnymi wykonawcami znacznie wcześniej niż ma ruszyć budowa, po to, aby mogli oni zabezpieczyć wszystkie materiały. Tak na przykład zrobiliśmy w Szczecinie w związku z budową parku logistycznego Goleniów, gdzie generalny wykonawca zabezpieczył już dostawy stali i prefabrykatów. Tu warto przypomnieć, że zerwanych łańcuchów dostaw, prawie cały świat doświadczył podczas pandemii, gdy m.in. na sześć dni kontenerowiec Ever Given utknął w Kanale Sueskim. Od tego czasu wiele firm zaczęło dywersyfikować swoje zamówienia oraz robić większe zapasy. Wcześniej dominowała tendencja do zerowania stanów magazynowych.

Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na finansowanie magazynów? Trzeba spełnić dodatkowe wymagania, by dostać kredyt na budowę magazynu?

Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance LCube: Banki bardzo chętnie finansują już wybudowane i skomercjalizowane magazyny. Niechętnie natomiast podchodzą do kredytowania samej budowy i finansowania kontraktów z generalnymi wykonawcami, ponieważ boją się nieprzewidywalności kosztów realizacji projektu. Niektóre mówią wprost, że nie udzielają kredytów budowlanych.

Bankom często zdarza się oczekiwać wyższego wkładu własnego. Jeszcze trzy miesiące temu standardem było 30-35 proc. Teraz niektóre wymagają 45 proc.

Czyli banki wolą dzisiaj spekulantów?

MS: Tak. Jeśli inwestor sam sfinansuje budowę i skomercjalizuje magazyn, to potem oczywiście dostanie kredyt inwestycyjny na refinansowanie poniesionych kosztów. Natomiast, jeśli już są prowadzone rozmowy na temat kredytowania procesu deweloperskiego, to bankom często zdarza się oczekiwać wyższego wkładu własnego. Jeszcze trzy miesiące temu standardem było 30-35 proc. Teraz niektóre banki wymagają 45 proc. Być może wkrótce ta sytuacja się znormalizuje, ale na razie banki oceniają ryzyko takich kredytów jako wysokie. Bardzo często oczekują, żeby budżety zawierały większe rezerwy na koszty twarde. Poza tym, ze względu na wzrost stóp procentowych, finansowanie budowy kredytem złotówkowym regulowanym WIBOR-em, jest coraz mniej opłacalne. To o tyle ważne, że dotyczy właściwie większości kontraktów z generalnymi wykonawcami.

Czy to znaczy, że trzeba brać kredyt w euro?

MS: Tak. Aktualnie pytamy wszystkich naszych generalnych wykonawców, czy są gotowi na etapie budowy przejść na rozliczenia w euro. Oni zabezpieczają ryzyko po swojej stronie, a my płacimy już faktury w euro. Dzięki temu koszt finansowania jest dużo niższy.

A co z komercjalizacją. Czy banki żądają też zabezpieczenia budowy umowami przedwstępnymi?

MS: Tak, standardowe oczekiwanie banków z jakimi się ostatnio spotykamy to 50 proc. przednajmu. Zdarzają się również takie instytucje, które wymagają 70 proc. Budżety inwestycji wzrosły ze względu na koszty generalnych wykonawców, więc - aby modele były dobrze skalkulowane z dwóch stron - to po stronie przychodowej, czyli czynszów trzeba również założyć zwyżkę. Banki jednak obawiają się tego, jak najemcy zareagują na wyższe czynsze, dlatego chcą mieć zabezpieczenie przedwstępnymi umowami najmu, albo przynajmniej listami intencyjny, aby mieć pewność, że obiekt się wynajmie.

To chyba znaczy, że kredyty na nieruchomości komercyjne będą brane w euro?

MS: Tak. Sądzę, że rynek będzie zmierzał w tym kierunku, ze względu na utrzymującą się cały czas niską stawkę EURIBOR. Z perspektywy dewelopera magazynowego, to nawet upraszcza wiele procedur, bo przecież czynsz w magazynach jest rozliczany w euro. Nie trzeba zawierać niektórych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe. Oczywiście kłopoty mogą się pojawić po stronie generalnych wykonawców, ponieważ oni zazwyczaj płacą swoim podwykonawcom w złotych. Poza tym nie wszyscy są na tyle silni, by dostać limity w bankach, które pozwolą im na zabezpieczenie ryzyka walutowego. To jest pewne wyzwanie. Dlatego ci wykonawcy, którzy chcą wygrywać przetargi będą musieli w krótkim czasie przystosować się do nowych warunków.

W jakim stopniu brak rąk do pracy przyczynia się do problemów na budowie?

MS: Na przykład w naszym ostatnim przetargu na generalnego wykonawcę, z kilkunastu zaproszonych podmiotów, kilku nie złożyło oferty, właśnie ze względu na brak pracowników. Pozostali twierdzili, że sobie poradzą, ale zazwyczaj dyskontują to w kosztach budowy, bo kalkulują ryzyko związane z awaryjną zmianą podwykonawcy. Zatem na pewno się to odbija na budżetach, podobnie jak w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych.