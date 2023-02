Po dwóch latach obecności na polskim rynku Barbora.pl ocenia swoje wejście do Polski jako udane, choć trudne. Największy sklep internetowy w krajach bałtyckich wyrósł na jedną z najpopularniejszych firm e-grocery.

W ciągu dwóch lat największy sklep internetowy w krajach bałtyckich zdołał wyrosnąć z nieznanej marki na jedną z najpopularniejszych wśród Polaków firm e-grocery.

Przez ostatnie dwa lata obecności na polskim rynku, firma obserwuje stały wzrost bazy aktywnych klientów.

- Rozszerzyliśmy usługę dostawy do domu z Warszawy na pięć kolejnych miast. W 2022 r. zwiększyliśmy asortyment o ponad 4000 SKU w stosunku do roku 2021 i dostosowaliśmy go do potrzeb naszych klientów. Po dwóch latach działalności Barbora jest dobrze rozpoznawalną marką w miastach, w których jesteśmy i cieszy się zaufaniem tysięcy klientów – mówi Viktoras Juozapaitis, dyrektor zarządzający Barbora Polska.

Barbora uruchomiła internetową sprzedaż żywności i artykułów codziennego użytku dwa lata temu w styczniu. Jako pierwsi z dobrodziejstw nowej usługi skorzystali mieszkańcy Warszawy.

W ciągu półtora roku sklep rozszerzył usługę dostaw do domu na Łódź, Trójmiasto, Kraków, Katowice i Wrocław. W 2022 roku liczba rejestracji nowych klientów wzrosła o 150 proc., liczba zrealizowanych zamówień zwiększyła się trzykrotnie, a flota samochodów dostawczych wzrosła ponad dwukrotnie.

Wygoda główny - atut zakupów w Barborze

Aż 95 proc. ankietowanych w badaniu użytkowników platformy Barbora.pl ocenia ją pozytywnie, przy czym 52 proc. ocenia ją bardzo dobrze, a 43 proc. dobrze.

Największy odsetek osób (35 proc.) robi zakupy raz w tygodniu, a wśród nich najwięcej jest mieszkańców Warszawy i Trójmiasta. Aż 83 proc. klientów kupuje więcej niż artykuły spożywcze, a prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że ich koszyk zakupowy ma zwykle wartość 350 zł.

– Nasi klienci najbardziej cenią sobie wygodę i to właśnie ona najbardziej przyciąga ich do zakupów w Barborze. Innymi ważnymi czynnikami decydującymi o naszej popularności są promocje, ceny i kontrola nad wydatkami. Wielu klientów wskazuje również na szybkość realizacji i dostawy zakupów do domu – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, dyrektor sprzedaży i marketingu Barbora Polska.

