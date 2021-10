Barbora.pl wchodzi na Górny Śląsk i otwiera nowe centrum dystrybucyjne w Katowicach

Katowice kolejne duże polskie miasto w zasięgu Barbora.pl.

W związku z wejściem do nowego regionu, Barbora planuje otwarcie lokalnego centrum dystrybucyjnego w Katowicach.

Barbora.pl. w sposób znaczący poszerzy również swój zespół.



Istotnym elementem oferty sklepu są regionalne wyroby, cenione przez mieszkańców danego miasta, dlatego firma prowadzi już rozmowy z lokalnymi dostawcami. Ich ofertę będzie stale poszerzać w oparciu o preferencje lokalnych konsumentów.

Kurierzy Barbora.pl dostarczą produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego nie tylko pod drzwi mieszkańców Katowic, ale również Będzina, Bytkowa, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Wełnowca, Wojkowic oraz Zabrza. Dla pierwszych klientów przewidziano niespodzianki i atrakcyjne promocje.

- Zgodnie z naszymi założeniami kontynuujemy ekspansję i rozwój rynku e-commerce w Polsce. Zaufanie do sektora e-grocery rośnie, coraz więcej jest też w Polsce klientów, dla których zakupy spożywcze online stają się głównym źródłem pozyskiwania żywności i artykułów codziennego użytku. Rosną też oczekiwania e-konsumentów, którzy chcą otrzymywać swoje zamówienia jak najszybciej. Dlatego idziemy za ciosem, uruchamiając nasze struktury w zupełnie nowym dla nas regionie. Mieszkańcy wybranych miast Górnego Śląska mogą liczyć na ponadprzeciętną jakość i szybkość obsługi dzięki naszej własnej flocie kurierów oraz bardzo konkurencyjne ceny – mówi Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl.