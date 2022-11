Kraków to jedna z 29 lokalizacji na świecie, w których działa BayWa r.e. – wiodący dostawca usług i rozwiązań dla branży energii odnawialnej. W GLP Kraków Airport Logistics Centre firma BayWa r.e. skorzysta od teraz z ponad 14 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

GLP Kraków Airport Logistics Centre znajduje się 300 metrów od węzła obwodnicy Krakowa S52, zaledwie 1 km od granicy miasta i 4 km od lotniska Kraków-Balice.

Nowoczesny magazyn to dla nas bardzo istotny aspekt działalności. Współpraca z wiodącymi dostawcami w zakresie usług logistyki i magazynowania to gwarancja bezpieczeństwa zarówno naszych pracowników, jak i towaru, którym się zajmujemy. Moduły i falowniki, konstrukcja montażowa, magazyny energii to główne komponenty systemu fotowoltaicznego. Jest to bardzo specyficzny asortyment, który wymaga najwyższych standardów składowania i obsługi – mówi Łukasz Zaziąbł, Dyrektor Zarządzający w BayWa r.e. Solar Systems.