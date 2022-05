BekaertDeslee zwiększa swoją powierzchnię w SEGRO Business Park Łódź

BekaertDeslee, belgijski producent włókien do materacy, niemal dwukrotnie zwiększył swoją obecność w SEGRO Business Park Łódź i aktualnie zajmuje łącznie prawie 6500 mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej. Firma działa w parku od 2015 roku, a decyzja o najmie dodatkowych prawie 3300 mkw. wynika z jej dynamicznego rozwoju w Polsce i potrzeby zwiększenia mocy wytwórczych. W transakcji pośredniczyła firma Axi Immo.

BekaertDeslee powstała w 1928 roku w Belgii jako firma rodzinna.

powstała w 1928 roku w Belgii jako firma rodzinna. Obecnie jej biura sprzedaży i zakłady znajdują się w 26 lokalizacjach na wszystkich kontynentach oraz zatrudniają ponad 4000 pracowników, a ich obroty wynoszą ponad 350 mln euro.

BekaertDeslee to producent tekstyliów do materacy, pokrowców na materace i modnych rozwiązań dla snu, z siedzibą w Waregem (Belgia). W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwo potrzebowało zwiększenia mocy produkcyjnej, konsekwencją czego jest decyzja o najmie dodatkowej powierzchni w SEGRO Business Park Łódź. Jest to jedyny oddział firmy BekaertDeslee w Polsce.

– W 2020 roku przedłużyliśmy umowę najmu, a teraz niemal dwukrotnie zwiększamy zajmowaną powierzchnię, tworząc warunki niezbędne do zwiększenia skali biznesu. Jest to dla nas niezwykle korzystna sytuacja, ponieważ możemy prowadzić naszą działalność, korzystając z tego samego, sprawdzonego obiektu, który idealnie spełnia nasze oczekiwania - wyjaśnia Nikita Naumov, Operations Manager na Czechy, Estonię, Hiszpanię i Polskę, BekaertDeslee.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Park SEGRO w Łodzi jest ponadto optymalnie skomunikowany, a autostrady A2 i A1, pozwalają na sprawną dystrybucję naszych produktów w kraju, we wszystkich kierunkach - dodaje Nikita Naumov.

"Dokładamy starań, by inwestycje spełniały oczekiwania"

- Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim firma BekaertDeslee po raz kolejny obdarzyła nas oraz nasz obiekt w SEGRO Business Park Łódź. Dokładamy wszelkich starań, by każda z naszych inwestycji spełniała wszystkie oczekiwania przedsiębiorców wynajmujących tam powierzchnię - komentuje Waldemar Witczak, dyrektor regionalny w SEGRO.

- Siłą naszego parku jest nie tylko atrakcyjna, miejska lokalizacja, około 6 km od centrum miasta. To również dogodna infrastruktura, która znacznie usprawnia procesy logistyczne naszych klientów - dodaje.

Park logistyczno-biznesowy SEGRO Business Park Łódź to ponad 13 ha terenu inwestycyjnego o doskonałej lokalizacji i widoczności, usytuowanego w pobliżu centrum miasta (20 min samochodem do centrum Łodzi). Przestrzeń magazynowa pozwala na sprawne prowadzenie operacji logistycznych. Klienci mogą korzystać z pomocy dedykowanego Property Managera SEGRO.