Ben Bannatyne, Prologis: Rekordowy kwartał pod względem popytu, nowej podaży i niskiej liczby pustostanów

- To był dla nas rekordowy kwartał pod względem popytu, nowej podaży i niskiej liczby pustostanów w Europie. Nasze inwestycje w miejskich aglomeracjach, zrównoważony rozwój oraz dodatkowe usługi, takie jak Prologis Essentials Marketplace przekładają się na świetne wyniki działalności klientów i inwestorów. Mamy solidne portfolio wzmocnione przez wzrost stawek czynszowych i duży apetyt rynkowy na powierzchnie magazynowe, co daje wiatr w żagle planowanym przez nas inwestycjom w grunty i budowom typu build-to-suit - podkreślił Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Całkowita wielkość portfolio Prologis wynosi 19,6 mln mkw. Wynajęta powierzchnia łącznie: 752 813 metrów kwadratowych, nowe umowy najmu – 306 997 metrów kwadratowych, zaś przedłużone kontrakty – 445 816 metrów kwadratowych.

W Europie Środkowej całkowita wielkość portfolio to 4,5 mln metrów kwadratowych, wynajęta powierzchnia łącznie: 243 840 metrów kwadratowych, nowe umowy najmu – 39 500 metrów kwadratowych

Wśród kluczowych transakcji najmu znalazło się 12 200 metrów kwadratowych w Prologis Park Poznań DC3, Polska.

Prologis rozpoczął dziewięć nowych inwestycji o łącznej powierzchni najmu 174 730 metrów kwadratowych we Włoszech, w Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dwie z nich to projekty typu build-to-suit (Prologis Park Dortmund, Niemcy; Prologis Park Interporto Bolonia, Włochy), a siedem to obiekty spekulacyjne, będące bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów.

Zakup jednego budynku o łącznej powierzchni najmu 47 807 metrów kwadratowych w Belgii.

Zakup dziewięciu gruntów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 285 898 metrów kwadratowych we Włoszech, w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

- Działalność Prologis w trzecim kwartale pokazuje, że oparte na danych, perspektywiczne podejście oraz trwałe relacje z branżą i lokalnymi społecznościami to połączenie, dzięki któremu dajemy szerokie możliwości naszym klientom i inwestorom, nawet w obecnym czasie ograniczeń podaży.

Stawiamy na innowacje i technologie, dzięki którym zapewniamy wiodące rozwiązania klientom na tak dynamicznych rynkach europejskich jak Berlin, Paryż i Londyn. Skutecznie pozyskujemy tereny pod logistykę w pożądanych lokalizacjach i realizujemy strategię rozwoju dla obszarów miejskich. To pozwala nam szybko odpowiadać na potrzeby wymagających klientów.

W Prologis zachęcamy pracowników do kreatywnego myślenia i wykraczania poza branżowe standardy. Doskonałym przykładem jest nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny (ESG). Jesteśmy przekonani, że bycie dobrym sąsiadem to podstawa, na której budujemy trwałe, oparte na zaufaniu relacje i zapewniamy naszym klientom możliwość zrównoważonego rozwoju w parkach Prologis - powiedział Ben Bannatyne.