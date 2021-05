BentallGreenOak z pierwszą inwestycją w Polsce. Kupuje magazyny od 7R

BentallGreenOak zakupił od 7R park logistyczny w Gdańsku o pow. około 50 tys. mkw.

To pierwsza inwestycja wywodzącego się z Kanady funduszu na polskim rynku.

Teren został przejęty od dewelopera 7R i znajduje się na rynku trójmiejskim, który korzysta z bezpośredniego dostępu do autostrady A1. Dwa z trzech aktywów są już zbudowane i mają ok. GLA GLA. 39 000 mkw. Trzeci obiekt będzie miał 10 000 mkw. GLA i jest obecnie w budowie, a zakończenie planowane jest w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wszystkie aktywa posiadające akredytację BREEAM zostały opracowane w najwyższym standardzie i mogą być dostosowane do różnych potrzeb najemców. Obecnie ok. 80 proc. powierzchni jest wynajmowane czołowym najemcom, takim jak Polomarket i InPost.

Ta ostatnia transakcja jest 46. europejskim przejęciem logistycznym, którego BGO dokonał w zeszłym roku, na łączną kwotę GLA wynoszącą 1,75 mln mkw.

Dodatkowo wzmacnia reputację firmy jako jednego z najbardziej aktywnych graczy na europejskim rynku logistycznym i jest kolejnym przykładem jej strategii pozyskiwania lub rozwijania najwyższej jakości aktywów logistycznych w kluczowych, sprawdzonych lokalizacjach, które będą czerpać korzyści z ciągłego wzrostu popytu na rynku pracy.

7R doradzali CBRE i Wolf Theiss. BentallGreenOak był konsultowany przez Dentons, CBRE, Baker McKenzie i Gleeds. ING Bank Śląski zapewnił finansowanie dłużne transakcji i był doradcą DLA Piper.