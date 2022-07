Bevo dołącza do najemców MLP Poznań West

Dostawca artykułów do instalacji wodnych, firma Bevo wynajęła ponad 23 tys. mkw. w parku logistycznym MLP Poznań West. Przekazanie spółce gotowego obiektu, który objęty zostanie certyfikacją BREEAM, planowane jest w listopadzie br. W transakcji pośredniczyła firma doradcza BNP Paribas Real Estate.

Firma Bevo zostanie nowym najemcą w rozbudowującym się centrum logistycznym MLP Poznań West.

W ramach umowy wynajęła ponad 23 tys. m2 powierzchni, z czego ponad 22 tys. m2 na cele magazynowe, a 946 m2 na nowoczesne pomieszczenia biurowe.

Przekazanie najemcy gotowego obiektu planowane jest na listopad br. Funkcje generalnego wykonawcy zostały powierzone firmie W.P.I.P., która jest ekspertem w budowaniu i wyposażaniu obiektów przemysłowych zaawansowanych technologicznie.

Nowy najemca specjalizuje się w technologii wodnej. Spółka Bevo dostarcza wszelkie elementy metalowe i plastikowe do systemów rurowych: od rur, kształtek, zaworów odcinających i pomp, aż do urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z firmą Bevo. Lista najemców szybko się powiększa. Nasze centrum logistyczne MLP Poznań West stało się bardzo popularne i dlatego znajduje się obecnie w fazie dynamicznej rozbudowy. Najemcom zapewniamy wysoki standard obiektów, spełniających najwyższe wymagania środowiskowe. Wdrażamy w nich wiele nowoczesnych rozwiązań ograniczających zużycie energii. Potwierdzenie naszej troski w zakresie zrównoważonego rozwoju jest objęcie budynków systemem certyfikacji BREEAM. Dla naszych klientów bardzo atrakcyjna jest również doskonała lokalizacja centrum logistycznego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej – mówi Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

- Jesteśmy dumni z zaufania, którym obdarzyła nas firma Bevo. Doradztwo przy tym projekcie opierało się przede wszystkim na wielowątkowości kluczowych kryteriów w wyborze idealnego rozwiązania -zarówno w kwestii lokalizacji, jak i technologicznych rozwiązań wewnątrz magazynu. Dziękujemy każdej stronie transakcji za zaangażowanie i wytrwałość oraz życzymy owocnej współpracy w przyszłości - komentuje Wojciech Nowicki, zastępca dyrektora Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate.

Zgodnie ze strategią dewelopera w dedykowanym obiekcie zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania. Na dachu znajdzie się instalacja fotowoltaiczna. Ogrzewanie budynku magazynowego oraz biurowego będzie się odbywało w oparciu o system VRV przy wykorzystaniu pomp ciepła. Do oświetlenia wnętrz wykorzystane będą energooszczędne lampy LED. Jednocześnie zarządzanie budynkiem i monitoring systemów obiektowych odbywać się będą za pomocą eksploatacyjnego modelu informacyjnego (ang. Asset Information Model) bazującego na metodyce BIM. Technologia ta wykorzystywana jest do usprawnienia procesów eksploatacyjnych poprzez integrację z systemami automatyki budynkowej BMS (ang. – Building Management System). Budynek zostanie poddany certyfikacji BREEAM.

Park MLP Poznań West jest najszybciej rozbudowywanym centrum należącym do MLP Group. Aktualnie w budowie jest ponad 55 tys. m2 nowoczesnej powierzchni. Nowe hale będą miały podwyższoną wysokość do 11,5 m. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 150 tys. m2 przestrzeni magazynowo-biurowej na terenie o powierzchni 28.8 ha.

MLP Poznań West jest zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2.