Spółka deweloperska Panattoni uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty w wysokości 64 mln euro na kolejne przełomowe projekty.

Finansowanie przeznaczone będzie na realizację strategicznego kompleksu Poczty Polskiej w Radzyminie.

A także dwóch budynków w ramach Panattoni Park Grudziądz.

Panattoni w ostatnich latach konsekwentnie wspiera rozwój kolejnych rynków w województwie kujawsko-pomorskim. Firma dostarczyła tu blisko pół miliona m kw. realizując m.in. parki w Toruniu i Bydgoszczy czy obiekty BTS w Brześciu Kujawskim i Grudziądzu, gdzie w ubiegłym roku ruszyła budowa Panattoni Park Grudziądz – pierwszego kompleksu przemysłowego w tej lokalizacji. Realizacja dwóch budynków – o powierzchni 8500 m kw. oraz 25 000 m kw. – sfinansowana będzie z kredytu od BGK.

Sfinansowany przez BGK zostanie również projekt BTS dla Poczty Polskiej w Radzyminie. Podwarszawska inwestycja obejmuje kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni ponad 43 000 m kw., który będzie pełnił kluczową rolę w realizacji projektu strategicznego Poczty Polskiej - Architektura Sieci Logistycznej. Wyposażony w nowoczesne sortery przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek, kompleks pozwoli na usprawnienie i optymalizację procesów.

Zestawienie projektów w Grudziądzu i Radzyminie pokazuje zróżnicowanie i kompleksowość działań Panattoni, które jest doskonałym partnerem w rozwoju na dojrzałych rynkach tzw. Wielkiej Piątki, jednocześnie tworząc nowe platformy biznesowe na rynkach nienasyconych, napędzając ich wzrost. Nasza zdywersyfikowana działalność w całej Polsce cieszy się uznaniem instytucji finansowych, które chętnie wspierają kolejne realizacje. Dziękujemy BGK za owocną współpracę i czekamy na kolejne wspólne projekty - mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

Panattoni Park Grudziądz położony jest przy węźle Nowe Marzy w gminie Dragacz łączącym Autostradę A1 – biegnącą od południowej do północnej granicy – z Drogą Krajową 91. Lokalizacja pozwala na dotarcie w nieco ponad godzinę do centrum Gdańska, międzynarodowego Portu Lotniczego oraz jednego z największych portów morskich na Bałtyku. Ponadto umożliwi dojechanie w niecałe 90 minut do Bydgoszczy oraz lotniska w stolicy Kujaw.

BTS realizowany dla Poczty Polskiej w Radzyminie obejmie halę magazynową cross-dock o powierzchni ponad 12 000 mkw. oraz halę magazynowo-operacyjną o powierzchni ponad 26 000 mkw. Dodatkowo zostaną ulokowane strefy z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego. Dopełnieniem, zakładanej przez Pocztę Polską funkcjonalności obiektu, będzie zabezpieczenie ponad 400 miejsc parkingowych umiejscowionych w bezpośrednim otoczeniu hal operacyjnych oraz przy wjeździe na obiekt. Realizacja zostanie ukończona w IV kw. br.

