Bidfood Farutex otwiera nowe centrum logistyczne

Kolejne centrum dystrybucyjne Bidfood Farutex w Polsce.

Bidfood Farutex należący do międzynarodowej grupy Bidcorp to lider w dystrybucji żywności dla segmentu HoReCa w Polsce z blisko 30 letnim doświadczeniem.

Firma należy do największych krajowych producentów i zagranicznych importerów artykułów spożywczych, którego oferta obejmuje ponad 7,5 tys. produktów.

- Jako lider rynku HoReCa jesteśmy świadomi, że przechowywanie produktów spożywczych wymaga spełnienia ściśle określonych warunków pod względem higieny, bezpieczeństwa i jakości. Współpracujemy z doświadczonymi partnerami, którzy mogą zagwarantować nam przygotowanie mroźni i chłodni w oparciu o wysokie standardy techniczne. Ostatnim, ale nie mniej istotnym czynnikiem jest zaplanowanie logistyki tak, aby flota mogła bez przeszkód pokonać trasę do każdego klienta. Wszystkie te czynniki z powodzeniem udało się nam zabezpieczyć w Fortress Logistic Park Bydgoszcz, dlatego to właśnie ta inwestycja będzie kolejnym centrum dystrybucyjnym Bidfood Farutex w Polsce - wyjaśnia Sławomir Żegleń, Bidfood Farutex.

Centrum w nowoczesnym parku logistycznym w Bydgoszczy

Fortress REIT Limited jest największym właścicielem i deweloperem nieruchomości logistycznych klasy premium w RPA. Firma zbudowała dynamiczny portfel dzięki innowacyjnemu podejściu do rozwoju nieruchomości i aktywnego zarządzania aktywami.

Fortress Logistic Park Bydgoszcz oferuje 48,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej z możliwością rozbudowy do 91 tys. mkw. Park logistyczny jest dobrze zlokalizowany w regionalnej strefie przemysłowej w sąsiedztwie aglomeracji miejskiej – ok. 4 km od wjazdu na drogę ekspresową S5 i ok. 7 km od wjazdu na S10 i lotnisko. Pobliskie główne drogi umożliwiają szybki transport towarów, a bliskość granicy z Niemcami powoduje duże zainteresowanie wynajmem powierzchni przez firmy polskie i zagraniczne.

- Z przyjemnością witamy firmę Bidfood Farutex w Fortress Logistic Park Bydgoszcz. Koncepcje wykorzystane przy budowie tego parku logistycznego klasy premium pozwalają na elastyczność w zaspokajaniu szerokiego zakresu potrzeb najemców, zarówno technicznych, jak i operacyjnych. Nasza umiejętność współpracy z klientami poprzez zrozumienie ich potrzeb pozwoliła nam dostosować najnowocześniejszą ofertę logistyczną, która spełnia ambicje biznesowe i usługowe firmy BidFood - komentuje Bartosz Klimek, dyrektor ds. aktywów i leasingu w Fortress REIT Limited.

Wysokie wymagania dla produktów spożywczych spełnione

- Jednym z kluczowych założeń w transakcji było dostosowanie powierzchni magazynowej do standardów HACCP gwarantujących bezpieczeństwo przechowywania produktów spożywczych. Z puli zaprezentowanych klientowi ofert szybko okazało się, że Fortress Logistic Park Bydgoszcz wpisuje się w strategię lokalizacji centrów dystrybucyjnych klienta - komentuje Jakub Jastrzębski, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

- Klient od pierwszego spotkania podkreślał, że interesuje go powierzchnia magazynowa zlokalizowana we wschodniej części Bydgoszczy, która pomoże zbudować mu efektywną sieć dystrybucyjną w centralnej części Polski - dodaje Katarzyna Głodowska, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.