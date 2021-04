Big box czy city logistics? Rynek magazynowy w obliczu dwóch trendów

Big box czy city logistics - który segment rynku magazynowego rośnie bardziej energicznie? Oba rozwijają się dość równomiernie, ale to big box wciąż ma przewagę. - Jest popularniejszym wyborem wśród deweloperów i najemców - przyznaje Anna Głowacz, dyrektor Działu Industrial AXI IMMO Group.

Standardowy big box oferuje ok. 20-30 tys. mkw. Projekty city logistics - 10-15 tys. mkw. a jeszcze mniejsze magazyny SBU - poniżej lub do 10 tys. mkw. Oba rodzaje projektów rozwijają się dość równomiernie.

W segmencie big boxów widoczne są dwie kategorie produktów: tzw. mega big boxy, czyli ogromne centra fulfillment przeznaczone dla klientów z branży e-commerce oraz magazyny multi-tenant.

Przykładem idealnie rozbudowanego modelu łańcucha dostaw jest sytuacja, w której big boxy pełnią funkcję magazynów centralnych, obiekty city logistics służą jako centra przeładunkowe, a z projektów SBU towary docierają do klientów bezpośrednich.

Big box kontra city logistics. Który segment rozwija się bardziej energicznie. To zapewne musi być synergia. Jak ta równowaga wygląda na polskim rynku?

Anna Głowacz, dyrektor Działu Industrial AXI IMMO Group: Oba typy projektów, czyli zarówno big boxy oraz city logistics są kluczowe dla rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę wolumen podaży, to big boxy, zarówno historycznie, jak i pod względem częstości budowy, a także ich przeznaczenia są popularniejszym wyborem wśród deweloperów i najemców. Obecnie standardowa powierzchnia typu big box oferuje ok. 20-30 tys. mkw., natomiast projekty city logistics 10-15 tys. mkw. a jeszcze mniejsze magazyny typu SBU (small business unit) poniżej lub do 10 tys. mkw. Oba rodzaje projektów...

