BIK inwestuje w ekologiczne rozwiązania

Centrum logistyczne BIK Park Wrocław I zyskało stację do ładowania samochodów elektrycznych.

W swojej najnowszej inwestycji BIK Park Wrocław I, oddanej do użytkowania wiosną br., firma zainwestowała w stację do ładowania samochodów elektrycznych. Carport wyposażony został w ładowarkę AC o mocy 11 kW (model Elvi). Konstrukcja wyposażona jest w bezpieczne i energooszczędne źródło światła typu LED. Zintegrowana z konstrukcją instalacja, przez punktowe, pozycyjne podświetlenie słupów nośnych oraz oświetlenie przestrzeni wewnętrznej zapewnia bezpieczne parkowanie i komfortowe użytkowanie. W konstrukcji wykorzystane zostało również zadaszenie wykonane z instalacji fotowoltaicznej zapewniające możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii. Zamontowane na carporcie nowoczesne panele fotowoltaiczne o mocy 3 kWp, są w stanie wyprodukować przez rok 2400 kWh energii elektrycznej. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię samochodu osobowego o rocznym przebiegu 12 500 km. Dostawcą carportu była firma Multitechnika z Nieborowic.

- W naszych inwestycjach dużą wagę przykładamy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkowania oraz chroniących środowisko naturalne. Instalacja punktu do ładowania samochodów elektrycznych odpowiada na zapotrzebowanie naszych najemców w tym zakresie. Coraz częściej inwestują oni bowiem w tworzenie floty samochodów bezemisyjnych. Dlatego rozważamy montaż carportów także w pozostałych naszych centrach magazynowych – powiedział Krzysztof Mucha, Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Grupa zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu oraz BIK Park Wrocław I o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55 tys. mkw. W ramach dywersyfikacji działalności Grupa BIK zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki znajduje się Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. mkw.