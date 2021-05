BIK Park Wrocław czeka rozbudowa

Tym samym powierzchnia całego kompleksu osiągnie docelową wielkość ok. 47,5 tys. mkw. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca br.

Biuro Inwestycji Kapitałowych rozpoczęło rozbudowę centrum logistycznego pod Wrocławiem, które zostało bardzo dobrze przyjęte przez najemców. Inwestycja BIK Park Wrocław zlokalizowana jest w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 przy węźle Pietrzykowice. W ramach uruchomionego projektu powstanie nowa hala magazynowa o powierzchni najmu liczącej ok. 22.500 mkw. Obiekt składać się będzie z modułów liczących minimalnie około 1.750 mkw., które będzie można łączyć w zależności od potrzeb najemców.

W ramach zrealizowanego już w zeszłym roku pierwszego etapu budowy powstało ok. 25 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, która została w całości skomercjalizowana. Po zakończeniu prac budowlanych drugiego etapu docelowa powierzchnia magazynowa oraz biurowa całej inwestycji wzrośnie do 47.500 mkw. Centrum logistyczne położone jest na gruncie o powierzchni 11,7 ha.

- Cały czas obserwujemy bardzo duże zainteresowanie najmem nowoczesnych powierzchni magazynowych. Dzięki możliwości łączenia poszczególnych modułów nasza inwestycja może zostać łatwo dopasowana do potrzeb zarówno mniejszych jak i większych podmiotów. Aktualnie rozpoczęliśmy pracę ziemne. Realizację całej inwestycji planujemy zakończyć jeszcze w tym roku. Jednocześnie prowadzimy także rozmowy z potencjalnymi najemcami. Olbrzymim atutem naszej inwestycji jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady zapewniającej szybki dojazd – powiedział Krzysztof Mucha Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

- W inwestycji zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Zamontowany zostanie m.in. system monitoringu służący do ciągłej kontroli dachów płaskich oraz zapobiegania ich przeciążeniom. Dużą wagę przywiązujemy także do ochrony środowiska naturalnego. Planujemy przystosowanie obiektu do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED oraz postawienie instalacji do ładowania samochodów elektrycznych – dodał Krzysztof Mucha.

Grupa BIK zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I.