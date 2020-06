BIK Park Wrocław I dostępny od zaraz

Najnowsza inwestycja BIK Park Wrocław I powstała w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 przy węźle Pietrzykowice. To bardzo nowoczesny obiekt dostosowany do wysokich wymagań najemców. W inwestycji zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Zamontowany został m.in. system monitoringu służący do ciągłej kontroli dachów płaskich oraz zapobiegania ich przeciążeniom. Obiekt jest również dostosowany do możliwości zainstalowania stacji do ładowania samochodów elektrycznych.

Około dwie trzecie z dostarczonych 25 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej zostało już wynajęte i przekazane głównemu najemcy. Obecnie trwa komercjalizacja pozostających do dyspozycji około 9,5 tys. mkw. gotowej powierzchni. - Prowadzimy zaawansowane rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Poza gotowym obiektem oferujemy im również możliwość zamówienia powierzchni w ramach drugiego etapu inwestycji, który dostarczy kolejne 22 tys. mkw. – podkreśla Krzysztof Mucha, Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. Docelowa powierzchnia magazynowa oraz biurowa BIK Park Wrocław I wyniesie zatem około 47 tys. mkw. na gruncie o powierzchni 11,7 ha.

Grupa BIK planuje również rozbudowę inwestycji BIK Park Sosnowiec II zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Kompleks zostanie powiększony o kolejną halę (nr 6) liczącą 14 tys. mkw. Aktualnie prowadzona jest komercjalizacja przygotowywanej hali.