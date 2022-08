BIK Park Wrocław jest pełen

Park logistyczny BIK Park Wrocław został w 100 proc. wynajęty.

Spółka Cinno Poland, specjalizująca się w serwisie sprzętu elektronicznego, wynajęła ponad 5,2 tys. mkw. powierzchni kontaktując ostatnią wolną przestrzeń w nowo budowanej hali pod Wrocławiem.

Inwestycja realizowana przez Biuro Inwestycji Kapitałowych dostarczy łącznie 22,5 tys. mkw., a oddanie jej do użytkowania planowane jest w trzecim kwartale br.

Firma Cinno Poland zawarła z Biurem Inwestycji Kapitałowych umowę dotyczącą wynajmu 5,26 tys. mkw. powierzchni w nowej hali powstającej w ramach BIK Park Wrocław. Na cele produkcyjno-magazynowe przeznaczy 4,8 tys. mkw., a pozostałe 460 mkw. stanowić będą nowoczesne pomieszczenia biurowe.

W efekcie zawartej transakcji wszystkie oferowane powierzchnie w ramach powstającego nowego obiektu BIK Park Wrocław zostały w 100 proc. wynajęte. Z nowej hali korzystać będzie łącznie trzech najemców. Poza firmą Cinno Poland będzie to także firma logistyczna Unico Logistics oraz JLI Trading Limited, działająca w sektorze e-commerce. Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania nowej hali planowane jest w bieżącym kwartale br. Funkcje generalnego wykonawcy pełni firma Atlas Ward Polska.

- Bardzo cieszymy się z zawarcia kolejnej umowy najmu i dopełnienia listy najemców w naszej nowo realizowanej inwestycji. Budowę nowej hali zaczęliśmy w pierwszym kwartale br. na zasadach spekulacyjnych, widząc bardzo duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie dostępne od zaraz. Olbrzymim atutem projektu jest lokalizacja blisko aglomeracji wrocławskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady zapewniającej szybki i wygodny dojazd. Nowy budynek będzie spełniał wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska i zostanie poddany procesowi certyfikacji BREEAM – mówi Krzysztof Mucha Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

Nowa hala magazynowa dostarczy łącznie 22,5 tys. mkw.. W ramach zrealizowanego w 2020 r. pierwszego etapu budowy powstał obiekt liczący 25 tys. mkw., który obecnie jest również w całości wynajęty. Docelowo BIK Park Wrocław będzie oferował 47,5 tys. mkw.. Centrum logistyczne położone jest na gruncie o powierzchni 11,7 ha.

Nowoczesne centrum logistyczne znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej (gmina Kąty Wrocławskie), w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 – węzeł Pietrzykowice. To idealna lokalizacja na magazyn do obsługi aglomeracji wrocławskiej, a dzięki bezpośredniemu dostępowi do autostrady także całej reszty Polski i rynku niemieckiego.

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters - platforma logistyczna NREP. - Jest to kolejny kamień milowy inwestycji NREP w BIK S.A. Cieszę się, że Logicenters może wykazać się doświadczeniem w wynajmowaniu nowych inwestycji przed ich ukończeniem, również na naszych nowych rynkach poza Skandynawią - mówi Soren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters w Polsce.