BIMs Plus Poznań wprowadziła się do MLP Poznań West 

Dystrybutor produktów z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji i techniki sanitarnej wynajął ponad 4,7 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West. Firma BIMs Plus Poznań wprowadziła się już do gotowego obiektu.

Firma BIMs Plus Poznań dołączyła do grona najemców w MLP Poznań West

BIMs Plus Pozna wynajęła łącznie ponad 4,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni przeznaczonej na cele magazynowe.

Gotowy obiekt został przekazany najemcy pod koniec kwietnia br.

BIMs Plus Poznań jest profesjonalnym dystrybutorem produktów z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji i techniki sanitarnej. W ofercie ma ponad 600.000 artykułów i utrzymuje sieć ponad 140 punktów handlowych. Klientami spółki są przede wszystkim firmy wykonawcze i budowlane.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowoczesne eko-rozwiązania

- Nasze centrum logistyczne MLP Poznań West jest w fazie dynamicznej rozbudowy. Najemców przyciąga przede wszystkim doskonała lokalizacja oraz zastosowanie wielu rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne w tym m.in. w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim użytkownikom obiektów dużego komfortu oraz dostosowanie powierzchni do ich indywidualnych wymagań – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

Zgodnie ze strategią dewelopera w MLP Poznań West zastosowane zostały nowoczesne eko-rozwiązania. Na dachach budynków zamontowano instalację fotowoltaiczną, o łącznej mocy 482 kWp. co pozwoli wyprodukować w ciągu roku ok. 500 MWh energii elektrycznej. Jednocześnie zarządzanie centrum logistycznym i monitoring systemów obiektowych odbywa się w oparciu o eksploatacyjny model informacyjny (ang. – Asset Information Model).

Technologia ta wykorzystywana jest do usprawnienia procesów eksploatacyjnych poprzez integrację z systemami automatyki budynkowej BMS (ang. – Building Management System). Jej zastosowanie jest szczególnie istotne w obiektach, w których proces produkcji czy eksploatacji odbywa się nieprzerwalnie np. w budynkach z kontrolowaną temperaturą, czy obiektach produkcyjnych). Park MLP Poznań West posiada certyfikat BREEAM.

Doskonała lokalizacja

Park MLP Poznań West jest najszybciej rozbudowywanym centrum należącym do MLP Group. Aktualnie w budowie jest ponad 55 tys. m2 nowoczesnej powierzchni. Nowe hale będą miały podwyższoną wysokość do 11,5 m. Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania planowane jest w III kwartale 2022 r. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 150 tys. m2 najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej na terenie o powierzchni 28.8 ha.

MLP Poznań West jest zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2. Doskonała lokalizacja jest atrakcyjna dla różnego rodzaju biznesu. Za realizację obiektów magazynowych w ramach projektu MLP Poznań West odpowiedzialna jest spółka W.P.I.P., która jest ekspertem w budowaniu i wyposażaniu obiektów przemysłowych zaawansowanych technologicznie, a także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe. MLP Group współpracuje z W.P.I.P. od samego początku budowy MLP Poznań West.