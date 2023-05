W niemieckim mieście Pasewalk, położony zaledwie 30 km od Szczecina, powstanie fabryka legendarnych niemieckich butów - Birkenstock.

W Niemczech trwają prace wykończeniowe w fabryce znanego producenta butów - Birkenstock.

Zakład zlokalizowany jest w pobliżu polsko-niemieckiej granicy.

Fabryka poszukuje pracowników, a zainteresowanie pracą wśród Polaków jest ogromne.

Na inwestycję przeznaczono ok. 120 mln euro, co jest największą inwestycją w historii firmy.

Jak informuje szczeciński oddział portalu Wyborcza.pl, fabryka butów popularnej niemieckiej marki Birkenstock stanęła w niemieckim Pasewalku, 30 kilometrów od polskiej granicy i niewiele ponad pół godziny jazdy samochodem ze Szczecina.

Birkenstock jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich marek i klasyfikuje się do największych producentów butów na świecie. Klapki są popularne nie tylko w Niemczech, ale też m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie markę wypromowali znani celebryci.

Portal Biznes.wprost.pl poinformował, że zakład w Pasewalku jest dla firmy Birkenstock kluczowym projektem. Przeznaczono na niego ok. 120 mln euro, co jest największą inwestycją w historii firmy. Zakład ma zatrudniać od 400 do 500 osób.

Birkenstock zapowiada, że w trzecim kwartale 2023 roku rozpocznie się produkcja obuwia, a w październiku pierwsze buty słynnej firmy trafią do klientów.

