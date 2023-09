Pyrzowicki budynek ma niemal 3116 mkw. powierzchni użytkowej, z czego 1358 mkw. zajmuje hala produkcyjno-magazynowa posiadająca pozwolenie na rozbudowę o kolejne 1012 mkw. Obiekt znajduje się nieopodal lotniska Katowice Airport.

Pyrzowicki budynek jest wystawiony na sprzedaż ma niemal 3116 mkw. powierzchni użytkowej.

Z tego 1358 mkw. zajmuje hala produkcyjno-magazynowa posiadająca pozwolenie na rozbudowę o kolejne 1012 mkw.

Obiekt stoi na działce o powierzchni 12 100 mkw., zlokalizowanej zaledwie 1,5 km od wjazdu na autostradę A1 oraz 0,5 km od drogi ekspresowej S1 i Portu Lotniczego Katowice.

Doskonale rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa, nowoczesne powierzchnie komercyjne, a także dostęp do wykwalifikowanych pracowników – to siła Górnego Śląska, przyciągająca inwestorów i najemców z różnych sektorów. Ci szukający multifunkcjonalnej przestrzeni, łączącej powierzchnie biurowe z halą produkcyjno-magazynową, do dyspozycji mają wystawiony na sprzedaż budynek zlokalizowany przy ul. Centralnej 6 w Pyrzowicach. W procesie sprzedaży nieruchomości doradzają eksperci firmy Colliers.

Potencjał regionu

Śląsk, który kiedyś był sercem ciężkiego przemysłu, dziś dynamicznie się zmienia i chętnie lokują tu swoje siedziby i fabryki firmy z sektora usług biznesowych, produkcji, logistyki czy nowych technologii. Dla większości z nich ogromne znaczenie ma lokalizacja zajmowanego budynku, umożliwiająca sprawny transport towarów na południe i zachód Europy, oraz rozbudowana infrastruktura – dostęp do lotniska, autostrady A1 i drogi ekspresowej S1. To właśnie w ich pobliżu deweloperzy sytuują nieruchomości magazynowo-produkcyjne, a firmy szukają możliwości ulokowania swojego biznesu.

- Rynek śląski dynamicznie się rozwija, co widać po stanie popytu ze strony najemców z sektora magazynowego. Jednak część firm, zamiast wynajmować powierzchnię, woli nabyć własną nieruchomość – zaznacza Maciej Cieliczko, Associate Director w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

- Nie lada okazją są budynki łączące kilka funkcji – biurową, magazynową i ewentualnie produkcyjną, gdyż nie ma ich na rynku zbyt wiele, a te zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie portów lotniczych, autostrad i dróg szybkiego ruchu, tak jak oferowana przez nas nieruchomość, cieszą się dużą popularnością - dodaje.

Możliwość rozbudowy

Pyrzowicki budynek, w którego sprzedaży doradza zespół Colliers, ma niemal 3116 mkw. powierzchni użytkowej, z czego 1358 mkw. zajmuje hala produkcyjno-magazynowa posiadająca pozwolenie na rozbudowę o kolejne 1012 mkw. Budynek stoi na działce o powierzchni 12 100 mkw., zlokalizowanej zaledwie 1,5 km od wjazdu na autostradę A1 oraz 0,5 km od drogi ekspresowej S1 i Portu Lotniczego Katowice. Drogi są skomunikowane bezkolizyjnymi węzłami.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się hotele, stacje benzynowe, budynki usługowe, parking oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo-produkcyjną i inżynierii, w tym centra logistyczne.

- Budynek biurowy i hala produkcyjno-magazynowa to znakomite rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę położenie umożliwiające stworzenie sprawnego łańcucha dostaw i eksportu. Wybór już istniejącej nieruchomości pozwala na szybkie zaadaptowanie go do potrzeb danego przedsiębiorstwa – mówi Łukasz Grupa, Associate Director w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

– Co ważne, nie tylko sam budynek, ale także otaczający go teren jest zagospodarowany placami i dojściami z kostki betonowej. Jest także ogrodzony i uzbrojony. W przypadku tej nieruchomości dodatkowym atutem jest istniejące już pozwolenie na rozbudowę - dodaje.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl