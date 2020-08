Blisko 15 500 m kw. powierzchni magazynowej i cross-dockowej dla PEKAES w Gdańsku

Panattoni nie zwalnia tempa na Pomorzu. Deweloper tylko w pierwszym półroczu 2020 roku wynajął w regionie trójmiejskim ponad 100 000 m kw., a w kolejce czekają kolejne realizację. Jedną z nich będzie przygotowanie blisko 15 500 m kw. dla firmy PEKAES w Panattoni Park Gdańsk Airport. Operator logistyczny skorzysta z obiektu podzielonego na dwie części - magazynu oraz powierzchni cross-dockowej, w której znajdą się 34 platformy przeładunkowe zainstalowane w konstrukcji „dock house” oraz zewnętrzna rampa o wymiarach 3,5 x 63 m. Ponadto ta część zostanie wyposażona w 34 bramy sekcyjne z przeszkleniem, jedną bramę wyjazdową z poziomu „0”, a także trzy bramy segmentowe z wyjazdem na rampę. W obiekcie najemca skorzysta również z ponad 800 m kw. biur. PEKAES rozpocznie operacje w Panattoni Park Gdańsk Airport w marcu 2021 r. Realizacja potrwa ok. pół roku, a powierzchnia zostanie przygotowana zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie VERY GOOD. Nowoczesny terminal przeładunkowy wzmocni ogólnopolską sieć dystrybucyjną operatora logistycznego oraz zapewni jeszcze szybszą i płynniejszą obsługę większej liczby przesyłek krajowych oraz międzynarodowych.

- PEKAES stawia na rozwój i stałe podnoszenie jakości swoich usług. Nowe inwestycje i nieustanny rozwój sieci dystrybucyjnej to element długofalowej strategii firmy, którą konsekwentnie realizujemy, po raz kolejny we współpracy z firmą Panattoni. Gdańsk, jak i Gdynia wraz z całym swoim potencjałem odgrywa kluczową rolę na mapie logistycznych operacji PEKAES. – stwierdza Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Realizację dla firmy PEKAES oraz aktywność na Pomorzu komentuje Martyna Sochaczewska, Senior Leasing Manager w Panattoni: „Z roku na rok Pomorze staje się coraz istotniejszą częścią naszego portfolio. W pierwszym półroczu br. więcej umów podpisaliśmy tylko w regionie warszawskim i w Wielkopolsce, a wynajęcie powierzchni firmie PEKAES pokazuje, że nie zamierzamy zwalniać tempa. Bliskość portów, doskonałe połączenia drogowe, dostęp do pracownika, a przy tym wciąż bardzo dużo przestrzeni do rozwoju. To wszystko sprawia, że Pomorze ma ogromny potencjał, by stać się sercem polskiej gospodarki, a my chcemy czuć jego bicie”.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient