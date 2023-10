Docelowo na działce liczącej ponad 11 ha powstanie obiekt liczący ponad 60 tys. mkw. powierzchni magazynowej klasy A, który zostanie przygotowany zgodnie z wysokimi standardami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Nunner oferuje zintegrowany portfel usług, obejmujący cały łańcuch dostaw od źródła do użytkownika końcowego. Siedziba firmy znajduje się w Helmond, w Holandii, a koncern obecny jest m.in. w Austrii, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Hiszpanii, Czechach, Litwie, Estonii, Polsce, Rumunii, Słowenii i Holandii. Operator logistyczny docenił zwłaszcza dogodną lokalizację parku oraz możliwość ekspansji w przyszłości.

Jak dodaje CEO Nunner Logistics, Erwin Cootjans, „Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy powiększyć nasze portfolio w Polsce o kolejne 20 tys. mkw. energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska powierzchni magazynowej z certyfikatem BREEAM excellent, która będzie służyć naszej krajowej i międzynarodowej bazie klientów.”

Nowy park przemysłowo-magazynowy Hillwood & LCube Wrocław East jest dobrze skomunikowany z lokalną oraz ogólnopolską siecią dróg. Atutem inwestycji, jest bliskość oddanego do użytku w grudniu ubiegłego roku, odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który umożliwia wjazd na prowadzącą do Warszawy, drogę ekspresową S8 oraz trasę A8, czyli Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Dobrzykowice są istotną lokalizacją dla LCube. Deweloper w ostatnim czasie kupił sąsiadujący z Hillwood & LCube Wrocław East teren, gdzie planuje wybudowanie kolejnych 60 tys. mkw. powierzchni magazynowej, która powinna zostać dostarczona w 2025 roku.

Przykładamy ogromną wagę do jakości i standardu każdej nowej inwestycji. Powstający pod Wrocławiem park magazynowy będzie charakteryzować się doskonałymi parametrami techniczno-użytkowymi: wysokość składowania wyniesie 12 metrów netto, nośność posadzki 8 ton/mkw. Oczekujemy, że dostarczana częściowo spekulacyjnie powierzchnia w nowym budynku (ok. 37 000 mkw.) spotka się z zainteresowaniem najemców, ponieważ w połowie 2024 r. Hillwood & LCube Wrocław East będzie jednym projektem logistycznym oferującym natychmiastową dostępność powierzchni magazynowych we wschodniej części aglomeracji wrocławskiej – mówi Jakub Rzeżuchowski Senior Leasing Manager w LCube.