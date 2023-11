Międzynarodowy operator logistyczny SLT Trans Logistic zdecydował się na otwarcie pierwszego buforowego magazynu w Polsce w ramach Panattoni Park Gdańsk West II.

Najemca zajmie ponad 4 900 mkw. powierzchni logistycznej i biurowej w trójmiejskiej inwestycji firmy Panattoni.

W transakcji firmę SLT TRANS LOGISTIC reprezentował zespół ekspertów AXI IMMO.

SLT Trans Logistic, międzynarodowy operator logistyczny specjalizujący się w transporcie ładunków skonteneryzowanych LCL i FCL. Firma zapewnia neutralne i kompleksowe rozwiązania logistyczne obejmujące transport morski, kolejowy, lotniczy i drogowy.

- Decyzja o otwarciu nowego magazynu w Trójmieście była związana z naturalną potrzebą ekspansji. Dodatkowo daje nam możliwość odpowiedniego zarządzania zapasami, a także optymalizuje koszty transportu. Dotychczas większość operacji biznesowych prowadzona była z siedziby głównej w Pruszkowie. Nowe rozwiązanie w znaczący sposób dywersyfikuje nasze możliwości logistyczne, umożliwiając Klientom uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych i skrócenie czasu dostaw - mówi Anastasiia Suvorova, Country Manager, SLT TRANS LOGISTIC.

Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb związanych z magazynem dla branży TSL znajdują się m.in. możliwość wysokiego składowania, relatywnie nieduża odległość do tras ekspresowych umożliwiających szybką dystrybucję towarów, a także infrastruktura do ładowania i rozładunku towarów. Dodatkowym czynnikiem, który zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w nadmorskich regionach pozostaje odległość od portów morskich. W przypadku Klienta, SLT TRANS LOGISTIC, wspomniane czynniki umożliwiły nam trafną analizę i szybką identyfikację potrzeb. Zyskując na czasie niemal od ręki przedstawiliśmy kilka dostępnych opcji, z których oferta przygotowana przez Panattoni okazała się najbardziej konkurencyjna - wyjaśnia Jakub Jastrzębski, Starszy Doradca, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Najemca zajmie ponad 4 700 mkw. powierzchni magazynowej i logistycznej, którą uzupełni blisko 150 mkw. części biurowo-socjalnej.

Rafał Jełowicki, Starszy Doradca, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO. Fot. Mat. pras.

- Trójmiasto to naturalny kierunek do rozwoju dla każdej firmy związanej z branżą TSL w Polsce. Posiadanie magazynu buforowego w tej lokalizacji zwiększa ich konkurencyjność, a także znacząco obniża koszty prowadzenia działalności. To strategiczne miejsce na logistycznej mapie Polski oferujące dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników oraz wiele atrakcyjnych powierzchni dla najemców. Co ważne, u sukcesu tej transakcji leży doświadczenie, wzajemne zaufanie i kooperacja zespołów AXI IMMO z różnych regionów Polski, wpływająca na dostarczenie efektywnych rozwiązań dla Klientów - mówi Rafał Jełowicki, Starszy Doradca, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Katarzyna Głodowska, Starszy Doradca, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO. Fot. Mat. pras.

Trójmiejski rynek magazynowy posiada zróżnicowaną ofertę powierzchni, która ewoluuje wraz z potrzebami klientów. Znajdziemy tutaj zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i mniejszych lokalnych najemców dbających o prestiż regionu. W ostatnich latach Trójmiasto poprzez inwestycje w rozbudowę infrastruktury transportowej zyskało na znaczeniu jako regionalny hub. To impuls dla wielu uznanych deweloperów i funduszy do budowy na tym rynku nowoczesnych i efektywnych parków dystrybucyjnych i logistycznych - mówi Katarzyna Głodowska, Starszy Doradca, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Zasoby powierzchni przemysłowej w regionie trójmiasta wzrosły w ciągu ostatnich 4 lat trzykrotnie. Pozwala to w coraz większym stopniu wykorzystywać potencjał lokalizacyjny płynący przede wszystkim z obecności błyskawicznie rozwijającego się Portu Gdańskiego, który po pierwszym kwartale br. zajmował 8 miejsce wśród europejskich portów pod względem przeładunków. To fantastyczny wynik, który przyciąga operatorów logistycznych, potrzebujących dostosowanej i nowoczesnej powierzchni. Znaczne zasoby Panattoni na Pomorzu pozwalają kolejnym firmom na sprawne ulokowanie swoich operacji w jednym z najatrakcyjniejszych i najszybciej rozwijających się regionów w kraju - dodaje Martyna Sochaczewska, Leasing Director, Panattoni.

Panattoni Park Gdańsk West II to nowoczesny kompleks magazynowy docelowo składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni ponad 111 000 mkw. W użytku znajdują się I i II faza inwestycji tj. hale oferujące kolejno 49 200 mkw. i 24 700 mkw. optymalnie dopasowane do wymogów klientów z różnych branż. Cały kompleks znajduje się zaledwie 4 km od łącznika tras ekspresowych S6 i S7, 10 km od centrum Gdańska, a także 16 km od Portu Gdańsk i 16,5 km od lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Docelowo inwestycja uzyska certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Potwierdzeniem działań dewelopera w tym kierunku będzie m.in. wyposażenie wszystkich hal w liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii i wody czy rozwiązania z zakresu wellbeingu dla pracowników. Wśród nich dla zwiększenia komfortu użytkowników znajdą się m.in. większe przeszklenia w strefach pracy zapewniające dłuższą ekspozycję na światło dzienne czy pomieszczenia biurowe dostosowane pod względem akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl