Bosch przekaże medykom setki urządzeń. W planach kolejne transporty

Marka Bosch rusza z pomocą szpitalom, szpitalnym oddziałom ratunkowym (SOR) i stacjom ratownictwa medycznego w całym kraju. Przekaże na ich potrzeby setki urządzeń. Będą to pralki, suszarki, pralko - suszarki, czajniki i mikrofale. Wartość pomocy to 1 mln zł. 6 kwietnia będzie dostawa AGD do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej. W planach są kolejne transporty.

–Doskonale zdajemy sobie sprawę, że naszym medykom należy się teraz każde możliwe wsparcie. Zaczęło się od pomysłu i przekazania kilku zestawów pralek i suszarek do szpitali zakaźnych i stacji ratownictwa medycznego. Szybko dotarły do nas informacje, że zapotrzebowanie na nasze urządzenia jest o wiele większe. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy zaczęli zgłaszać się do nas lawinowo. Nie mogliśmy pozostawić ich próśb bez odpowiedzi. Nasza firma postanowiła przeznaczyć na ten cel część budżetu marketingowego – mówi Hanna Stajuda, dyrektor Działu Komunikacji w BSH.

Na potrzeby akcji w firmie BSH (w tej grupie znajduje się marka Bosch) powstała specjalna grupa ochotników, która zgłosiła chęć pomocy w tej inicjatywie.

– W ten sposób pracownicy spółki chcą wesprzeć służbę zdrowia i przyczynić się do walki z COVID - 19. Przede wszystkim jednak pragną wyrazić wdzięczność personelowi medycznemu za ogromny wysiłek, który wkładają w to, by pomagać nam wszystkim – podkreśla Andrzej Maślak, rzecznik prasowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Pomoc dla wrocławskich szpitali

BSH w ramach akcji #BoschwPogotowiu przekaże m.in.: pralki, suszarki, pralko - suszarki, czajniki i mikrofale. Wartość pomocy to 1 mln zł. 6 kwietnia będzie dostawa AGD do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej. Dodatkowo w najbliższych dniach BSH przekaże maseczki chirurgiczne do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego.

– Wpływają do nas kolejne prośby również z Dolnego Śląska i na bieżąco analizujemy potrzeby i możliwości kolejnych przekazań. Jesteśmy w trakcie podpisania umowy darowizny na przekazanie AGD do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu SOR – dodaje Dariusz Bogacz z biura prasowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.