Branża e-commerce zajmuje 1/4 powierzchni magazynowej w Polsce

W trakcie ostatnich lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój zarówno dużych centrów logistycznych przeznaczonych pod obsługę tego sektora, jak również przyspieszony rozwój oferty mniejszych magazynów miejskich i obiektów typu Small Business Units, które doskonale wpisują się w rozwój logistyki „ostatniej mili”.

Świadczy o tym fakt, że w okresie 2018-2019 deweloperzy dostarczyli około 180 tys. mkw. tego typu powierzchni, a ponad 300 tys. mkw. znajduje się w realizacji bądź planach inwestycyjnych w perspektywie lat 2020-2021.

Eksperci Cushman & Wakefield zwracają uwagę także na istotę pierwszej mili, która szczególnie w przypadku e-commerce nabiera na znaczeniu.

Pierwsza mila ma znaczenie

Presja związana z szybkim dostępem do klienta końcowego i wyzwania związane z jak najkrótszym terminem dostawy powodują, że nie tylko problem ostatniej mili nabiera na znaczeniu. Niezmiernie ważne jest również właściwe przyjęcie towaru, które zaczyna się od wpłynięcia zamówienia do systemu obsługi magazynu WMS i jest pierwszym elementem całościowego procesu wysyłki zamówienia. Pierwsza mila jest jeszcze ciągle niedoceniana w całym procesie dostawy towaru do sklepu lub klienta ostatecznego, a zależy od niej coraz więcej.

Polscy klienci znajdują się w czołówce europejskich konsumentów pod kątem żądań w zakresie terminów dostawy oraz wyboru jej miejsca, a ostatnie badania pokazują, że już 57% klientów kupuje w dwóch kanałach sprzedaży (online i offline). W grupie artykułów AGD/RTV odsetek ten wynosi już 71%.

Rosnący odsetek klientów korzystających z modelu omnichannel i duże wymagania w zakresie rozmiaru powierzchni magazynowej do obsługi kilku kanałów powodują, że niezmiernie ważne staje się jej właściwe zaprojektowanie. Przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie zamówień dla kilku kanałów może wymagać nawet trzykrotnie większej powierzchni w porównaniu do tradycyjnego magazynu. Składają się na to między innymi: konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji, nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży, oraz konieczność wydzielenia dodatkowych stref związanych z wymaganiami klienta i stworzeniem właściwego Customer Experience,