Dane Eurostatu dowodzą, że kobiety stanowią 44 proc. kadry kierowniczej w polskiej gospodarce. Jednak tylko kilkanaście procent z nich piastuje najwyższe stanowiska zarządcze.

Tymczasem brak równości płci na stanowiskach menedżerskich hamuje postęp w łańcuchach dostaw i generuje znaczące koszty w gospodarce.

Nie tylko logistyka wymaga zmodyfikowanego podejścia do przywództwa. W obecnym środowisku geo-społeczno-politycznym prowadzenie firmy wymaga zupełnie innych kompetencji i umiejętności - mówi prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , współautorka raportu "Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej?".

Rośnie potrzeba wspierania kobiet w awansach na wyższe stanowiska, bo rynek wymaga dziś wielu kompetencji charakterystycznych dla kobiet.

Przywództwo nowej rzeczywistości stawia na:

Chociaż obserwujemy postępy w zakresie powierzania kobietom ról przywódczych, to jeszcze mamy długą drogę do przebycia, aby wyrównać szanse pań na rynku pracy – mówi prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, współautorka raportu "Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej?".