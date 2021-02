Brexit wyzwaniem nie tylko dla logistyki

Dla wielu dostawców i specjalistów ds. logistyki oczywistym było, że Brexit zaburzy ciągłość handlu, a jego negatywne skutki odczują zarówno Wielka Brytania, jak i kraje Unii Europejskiej. Pomimo zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem, swobodny przepływ towarów między tymi rynkami dobiegł końca.

- Brexit skutkuje zmianami celnymi, administracyjnymi i gospodarczymi, nałożone zostały dodatkowe opłaty i cła na przesyłki. Już teraz wszyscy odczuwamy skutki Brexitu. W tej sytuacji misją nas logistyków jest to, aby wspomniane konsekwencje były jak najmniej dotkliwe i zauważalne dla naszych klientów i przewoźników – komentuje Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

Więcej administracji i dodatkowe opłaty

Zatory w portach, choć dość spektakularne, nie są największym problemem związanym z Brexitem. Jednym z nich są za to wymagania dotyczące dokumentacji. W rzeczywistości transport przez granicę zmienił się z operacji typowej dla ruchu wewnątrzkrajowego w znacznie bardziej skomplikowaną operację podobną do transportu towarów jak z UE do Japonii czy Kanady. Oznacza to, że wszystkie konieczne dokumenty muszą być przygotowane i złożone, zanim produkty będą odebrane z miejsca pochodzenia. Ponadto na granicach prowadzone są kontrole celne. To wszystko znacząco wpływa na ogólną szybkość i niezawodność łańcucha dostaw.

Widoczność w łańcuchu dostaw

W kontekście zmian związanych z Brexitem i zapewnieniem ciągłości w łańcuchu dostaw kluczową rolę odgrywają logistycy. Muszą oni znać nowe i dość rozbudowane przepisy związane z transportem granicznym, by dzięki temu przesyłki docierały na czas do celu – i do klientów. W tej sytuacji nieoceniona okazuje się także nowoczesna technologia, która zapewnia pełną widoczność w łańcuchu dostaw. Firma C.H. Robinson korzysta z globalnej platformy stworzonej do zarządzania transportem intermodalnym. Łączy ona pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje o zamówieniach i wysyłkach ze wszystkimi aktualizacjami dotyczącymi transportu i czynnikami zewnętrznymi, które mogą zakłócić lub wpłynąć na łańcuch dostaw – w tym potencjalne komplikacje wynikające z Brexitu.

Nowe lokalizacje firm

Poza branżą logistyczną, Brexit powoduje również duże zmiany wśród firm, zwłaszcza tych, które są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej z nich szuka nowych miejsc w Europie, aby przenieść swoją działalność i łańcuch dostaw. Mimo, że to kosztowna i skomplikowana operacja, to jednak najlepszy sposób, by uniknąć komplikacji przy transporcie granicznym UE-Wielka Brytania i problemów z podatkiem VAT, które pojawiły się od 1 stycznia. Rejestracja nowych firm na jednolitym rynku UE pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz umożliwia przedsiębiorstwom znacznie swobodniejszą dystrybucję ich towarów. Warto wspomnieć, że Polska może być jednym z najczęściej wybieranych kierunków takiej restrukturyzacji.