Brukowa Business Park kupiony przez Palmira Capital Partners

Strony zobowiązały się nie ujawniać ceny zakupu.

W transakcji sprzedającego reprezentowali eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL.

Kupujący był wspierany w transakcji w kwestiach prawno-podatkowych przez Dentons, Dusseldorf. Drees & Sommer udzielił porad dotyczących szczegółów technicznych. Nova Ambiente odpowiadała za aspekty środowiskowe. Ponadto polski zespół Savills pełnił funkcję doradczą.

Brukowa Business Park to nowoczesny obiekt magazynowy ostatniej mili, obejmujący ponad 11 000 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1000 mkw. powierzchni biurowej. W obu częściach zastosowano najnowsze rozwiązania energooszczędne. Park składa się z jednego budynku podzielonego na trzy części, które mogą być wynajmowane niezależnie od siebie. Wymiary techniczne każdej z sekcji pozwalają na dużą elastyczność, co może być atrakcyjne dla małych, średnich i dużych najemców poszukujących zarówno prostej powierzchni magazynowej, jak i bardziej skomplikowanych rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych potrzeb.

- Dzięki inwestycji w Łodzi dodajemy kolejną nieruchomość ostatniej mili w śródmieściu do naszego europejskiego portfolio. Kolejne akwizycje są już w przygotowaniu - mówi Aleksandra Bis, asset manager w Palmira Capital Partners.

Inwestycja wyróżnia się atrakcyjnym położeniem w granicach miasta, w przemysłowej dzielnicy Bałuty w pobliżu powstającej Zachodniej Obwodnicy Łodzi oraz dogodnym dostępem do sieci autostrad (A1 i A2). Jest również dobrze skomunikowana z odległym zaledwie o 10 km centrum miasta, dzięki pobliskim dworcom autobusowym i kolei miejskiej.

- Łódź i szerzej region tzw. Polski Centralnej to bardzo mocny punkt na mapie magazynowej oraz kluczowy węzeł logistyczny w kraju – ze względu na rozwiniętą infrastrukturę drogową, centralne położenie, ale też zasobny rynek pracy. Sprzedaż Brukowa Business Park potwierdza również rosnące zainteresowanie inwestorów projektami z obszaru logistyki miejskiej – nie tylko w Warszawie. Jest to efekt m.in. urbanizacji, zyskującego na popularności trendu ‘same day delivery’ oraz skracania łańcuchów dostaw - komentuje Dominika Zychowicz, starszy konsultant w Dziale Rynków Kapitalowych, JLL