Ziehl-Abbeg, jedna z wiodących firm w dziedzinie wentylacji, sterowania i techniki napędowej, wynajmie 17 000 metrów kwadratowych w obiekcie typu BTS na terenie Prologis Park Łódź. W nowo budowanej fabryce zatrudnienie znajdzie 400 osób. Oddanie obiektu do użytku zaplanowano na 1 czerwca 2023 roku.

Megatrendy takie jak cyfryzacja, zmiany klimatyczne i urbanizacja zwiększają popyt i wymagają znacznego zwiększenia naszych mocy produkcyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować około 50 milionów euro w nowy zakład produkcyjny w centralnej Polsce. Zakładamy stworzenie od 300 do 400 nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat - mówi Joachim Ley , COO Ziehl-Abegg.

Cieszę się z kolejnej inwestycji w Łodzi. To dalszy rozwój terenów, które wiele lat temu przeznaczyliśmy na działalność przemysłową. Nowy zakład produkujący wentylatory zatrudni 400 osób – to dobra wiadomość dla Łodzi. Każda inwestycja i każde nowe miejsce pracy w naszym mieście cieszy. I za to dziękuję - powiedział Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent miasta Łodzi.