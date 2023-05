Northvolt, europejski dostawca ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska, zakończył budowę największej w Europie fabryki magazynów energii.

Budowa zakładu produkcyjnego rozpoczęła się pod koniec 2021 roku na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku.

Zakład produkcyjny Northvolt zasilany jest energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł.

W trakcie 18 miesięcy zrealizowaliśmy wymagające prace ziemne, halę produkcyjną, budynek biurowy, dwa magazyny wysokiego składowania, infrastrukturę techniczną, portiernię, parking i drogi wewnętrzne – mówi Bartłomiej Bil, kierownik odpowiedzialny za budowę fabryki Northvolt.

Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów wynosi 25 tysięcy mkw. Na terenie działki inwestycyjnej powstały również dwa zbiorniki retencyjne oraz kilkanaście ogrodów deszczowych.

Zakład produkcyjny Northvolt zasilany jest energią elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. Wpisuje się to w model działalności naszej firmy, który zakłada wykorzystywanie jedynie zielonej energii we wszystkich fabrykach zlokalizowanych w Polsce, Szwecji i Niemczech oraz stosowanie surowców pochodzących z recyklingu – mówi Robert Chryc-Gawrychowski, prezes oddziału Northvolt w Polsce.

Fabryka Northvolt w Gdańsku. Fot. Mat. pras.

Budynki produkcyjny oraz biurowy mają wysokość 9.5 m. Po obu stronach tych obiektów wznoszą się wysokie na 30 metrów, automatyczne i bezobsługowe magazyny. Będą one obsługiwane przez samojezdne wózki widłowe, które po otrzymaniu od maszyn produkcyjnych komunikatu o braku komponentów, samodzielnie pobiorą je z półek magazynowych.

W zakładzie produkcyjnym w Gdańsku będą powstawały stacjonarne i mobilne magazyny energii oraz systemy bateryjne dla przemysłu i branży budowlanej. Kluczowymi klientami oddziału Northvolt w Polsce są m.in. Fluence (spółka należąca do Siemens), producent maszyn górniczych Epiroc czy producent sprzętu budowlanego Pon Equipment. Magazyny energii są istotnym elementem transformacji energetycznej, polegającej na zwiększaniu wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na rzecz odchodzenia od spalania paliw kopalnych.

Northvolt przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji pod koniec roku

Zakończenie budowy to ważny krok milowy w rozwoju firmy Northvolt w Polsce. Nie jest to natomiast koniec prac, które teraz będą polegały na instalacji linii produkcyjnych oraz montażu wyposażenia laboratoriów, biur i pomieszczeń socjalnych. Firma, która działa w Gdańsku od 2018 roku, planuje również przeprowadzkę maszyn produkcyjnych oraz swoich zespołów z dwóch wynajmowanych lokalizacji. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na koniec roku i wtedy również odbędzie się oficjalne otwarcie fabryki.

Northvolt już w 2022 roku rozpoczął rekrutację do nowego zakładu i dziś zatrudnia około 330 pracowników. Docelowo, w fabryce pracować będzie 500 osób, tak więc firma nadal intensywnie poszukuje m.in. operatorów produkcji, magazynierów, inżynierów, techników automatyki, utrzymania ruchu, inspektorów jakości, specjalistów ds. zakupów, księgowości czy BHP.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w firmie Northvolt zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć kilkadziesiąt ofert pracy. Dla naszych pracowników mamy przygotowane liczne benefity, takie jak dopłaty do posiłków, dojazdów, finansowanie szkoleń i nauki języka angielskiego czy prywatna opieka medyczna – mówi Anna Sobolewska, dyrektor ds. komunikacji.

Fabryka powstała w okolicy Portu Gdańsk i terminala głębokowodnego Baltic Hub.

