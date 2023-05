LCube zakończył realizację parku przemysłowo-magazynowego LCube Rzeszów Airport. Obiekt oferuje obecnie 11,5 tys. mkw. wolnej powierzchni magazynowej, dostępnej do natychmiastowej aranżacji.

LCube Rzeszów Airport to realizowany w dwóch etapach park przemysłowo-magazynowy, którego budowa rozpoczęła się w 2021 r.

Na działce o powierzchni 5,5 ha, powstało 25,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, gdzie operują już pierwsi najemcy.

Jednym z najemców LCube Rzeszów Airport jest dystrybutor produktów mrożonych – grupa REN, dla której przygotowano min. chłodnie.

- LCube Rzeszów Airport jest naszym pierwszym projektem. Dziś, gdy jesteśmy obecni już w wielu regionach Polski, patrzymy na tą inwestycję wspominając zarówno obawy jakie nam towarzyszyły, związane choćby z ryzykami globalnymi, ale także przez pryzmat sukcesu jaki niewątpliwie udało się tu osiągnąć. Pokazaliśmy, że region Rzeszowa, może być ciekawym rynkiem dystrybucyjnym, który potrzebuje nowoczesnych powierzchni logistycznych, min. dla firm związanych z e-commerce – tłumaczy Adrian Biesaga członek zarządu LCube.

Magazyn w zgodzie z ESG

Jednym z najemców LCube Rzeszów Airport jest dystrybutor produktów mrożonych – grupa REN, dla której przygotowano min. chłodnie. Dystrybucją zajmuje się także kolejny najemca obiektu – drogeria internetowa Cocolita, a z e-commerce związana jest również firma Kartony24, dostarczająca min. opakowania dedykowane m.in. dla handlu internetowego.

- Realizując LCube Rzeszów Airport, chcieliśmy by zastosowane rozwiązania wspierały naszych najemców, ale także podkreślały nasze podejście do zagadnień ESG, czy szeroko pojętej ekologii. Dzięki determinacji naszego zespołu, wiele z tych aspektów udało się już zrealizować, co jest dla nas kluczowe, gdyż przekłada się dziś bezpośrednio na wartość naszej inwestycji – dodawał Michał Stachura, członek zarządu LCube.

LCube Rzeszów Airport został wybudowany zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie very good, a spośród zastosowanych rozwiązań, warto wyróżnić oświetlenie LED, czy też przygotowanie dachu już na etapie budowy do zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Dachy hal zostały również wyposażone w system monitorujący ugięcia, oparty na czujnikach Sense S-One i DSW, wraz z alertami pogodowymi i aplikacją „Inteligentny Dach”.

LCube Rzeszów Airport oferuje obecnie 11,5 tys. mkw. wolnej powierzchni magazynowej, dostępnej do natychmiastowej aranżacji, gdzie oprócz funkcji magazynowych można wdrożyć także lekką produkcję w elastycznych, dostosowanych na potrzeby najemców modułach.

Na terenie parku przygotowano budki dla owadów czy wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Wdrożono także system wykrywania awarii na instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody.

LCube Rzeszów Airport został zaprojektowany przy założeniu obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/m2, co gwarantuje podwyższoną ognioodporność budynków. Wysoką klasę obiektu podkreśla także możliwość wysokiego składowania, dzięki wysokości wynoszącej w świetle budynku – 10 m.

