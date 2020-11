Budowa magazynów wyhamuje?

- To kolejny kwartał w tym roku z rekordowym zainteresowaniem magazynami. Niepewna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią i wzrost zapotrzebowania na zakupy przez internet skłania firmy do zabezpieczania dodatkowej powierzchni magazynowej. Taka przestrzeń wspiera płynność biznesu niezależnie od warunków zewnętrznych. Rośnie także znaczenie automatyzacji, dzięki której m.in. w czasach intensywnego rozwoju e-commerce, firmy handlowe są w stanie zachować terminowość dostaw i zwrotów, ograniczając tym samym koszty. Widzimy jednak, że wkrótce rynek może zacząć się powoli nasycać. Buduje się nieco mniej i zapał deweloperów może wkrótce zacząć spadać – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Milionowe zainteresowanie

Popyt na magazyny w ostatnich trzech miesiącach po raz czwarty z rzędu przekroczył milion mkw. Wyniósł 1,27 mln mkw., co stanowi jedynie o 4% mniej niż w drugim kwartale oraz o 18% więcej niż w pierwszym kwartale tego roku. Całkowite zainteresowanie w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosło 3,67 mln mkw. To o 27% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku oraz o 19% więcej niż w tym samym okresie w rekordowym 2018. Zdaniem ekspertów CBRE można przewidywać, że rok 2020 zakończy się nowym rekordem pod względem popytu.

Największa umowa podpisana w trzecim kwartale to 7R BTS Radzymin na powierzchnię 67,5 tys. mkw. dla najemcy z sektora handlowego, a największą umową podpisaną w całym roku pozostaje Panattoni BTS Świebodzin na 200,4 tys. mkw. dla firmy z obszaru e-commerce.

Dostępność nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w trzecim kwartale br. osiągnęła wielkość 20,2 mln mkw. Do użytku oddano 673,3 tys. mkw. W całym roku przybyło 1,7 mln mkw., co jest poziomem o 13% niższym w porównaniu r/r. Eksperci CBRE wskazują jednak, że 2019 był zdecydowanie najlepszym okresem w historii pod względem nowo oddanej powierzchni, przybyło jej wtedy ponad 2,7 mln mkw.

W ostatnich trzech miesiącach najbardziej urosła przestrzeń magazynowa w województwie mazowieckim, łącznie z Warszawą przybyło tam 465 tys. mkw. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, które zyskało 412 tys. mkw., a na trzecim dolnośląskie z 329 tys. mkw. nowej powierzchni.

- W budowie w naszym kraju pozostaje wciąż 1,57 mln mkw. magazynów. Obserwujemy jednak, że ilość powstającej przestrzeni w tym roku spada z kwartału na kwartał. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy spadła o 18%, a w odniesieniu do początku roku o 28%. To efekt przede wszystkim mniejszej chęci deweloperów do budowy spekulacyjnej, czyli bez wcześniejszych umów najmu. Obecnie budowy spekulacyjne to około 30% wszystkich – mówi Beata Hryniewska.

W trzecim kwartale br. zwiększyła się też ilość wolnej przestrzeni magazynowej. Wskaźnik pustostanów wzrósł do 8,2%, co oznacza wzrost o 1,5 p.p. w ciągu trzech miesięcy. Wynika on m.in. z oddania do użytku kilku projektów, które były niewynajęte, bądź wynajęte w niedużej części.