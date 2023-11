Poczta Polska odebrała obiekt logistyczny w podwarszawskiej miejscowości Ciemne koło Radzymina. Tym samym spółka zyskała piętnasty węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy. Tu zlokalizowane będą również magazyny: wysokiego składowania i handlowy.

Na całość kompleksu składają się 3 budynki — hala cross dock o powierzchni ponad 12 tys. mkw., hala magazynowo — operacyjna o powierzchni ponad 28 tys. mkw. z wiatą o powierzchni 5 tys. mkw. oraz dyspozytornia o powierzchni 660 mkw.

Poza budynkami operacyjnymi w obiekcie znajdują się pomieszczenia z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego — całość zostanie zlokalizowana na powierzchni ponad 11 ha.

Nowy obiekt zastąpi również operacyjnie dotychczasową lokalizację w Grodzisku Mazowieckim, która była dedykowana dla przesyłki paletowej, ale przede wszystkim będzie on nowym, największym w całej sieci logistycznej Poczty Polskiej węzłem obsługującym przesyłki paczkowe KEP.

Inwestycja w Ciemnem pod Radzyminem to jedno z najważniejszych zadań prowadzonych obecnie w spółce. Pozyskanie nowego obiektu logistycznego w bezpośredniej okolicy Warszawy umożliwi obsługę rosnącego wolumenu przesyłek paczkowych i paletowych oraz automatyzację procesów logistycznych. Już w pierwszej połowie przyszłego roku hala zostanie wyposażona w największy w Spółce sorter paczek – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

W hali cross dock zlokalizowany został magazyn wysokiego składowania, magazyn handlowy oraz powierzchnia dedykowana usłudze paletowej. Budynek został wyposażony w 36 hydraulicznych ramp przystosowanych do załadunku i rozładunku pełnej gamy pojazdów od busów 8-paletowych z DMC do 3,5 t po zestawy 40-tonowe. W tym obiekcie zaplanowana została realizacja Przesyłki Paletowej zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz magazynowanie.

Krajowa Przesyłka Paletowa to usługa świadczona na terenie całego kraju. Polega ona na przewozie towarów spakowanych i umieszczonych na europalecie (lub innej jednostce ładunkowej) z miejsca odbioru do miejsca doręczenia przy użyciu kilku środków transportu. Polecana jest do transportu towarów, artykułów przemysłowych, wraz z towarami objętymi ustawą SENT i wybranymi klasami towarów ADR. Usługa skierowana jest do klientów, działających w sektorze B2B i B2C, w tym firm z rynku e-commerce.

W magazynie wysokiego składowania zaplanowano realizację usługi magazynowania, jako jednego z elementów łańcucha dostaw, która skierowana została do szerokiej grupy klientów — firm zarówno produkcyjnych, jak i handlowych, dążących do optymalizacji kosztów logistycznych. Oferta zawiera czynności związane z przyjęciem towaru do magazynu, składowaniem i zarządzaniem zapasami, kompletowaniem zamówień, zabezpieczeniem towarów, wydawaniem oraz okresową inwentaryzacją.

Magazyn handlowy – znajdujący się również w ww. hali – będzie spełniać rolę centrum dystrybucyjnego w zakresie działalności handlowej placówek pocztowych województwa mazowieckiego. W magazynie tym dokonywane będzie przyjęcie towarów, konfekcja i ich wysyłka bezpośrednio do wszystkich placówek pocztowych.

W hali magazynowo — operacyjnej realizowane będą procesy opracowania przesyłek KEP (kurier, ekspres, paczka) – proces sortowania maszynowego z wydzieloną częścią na sortowanie przesyłek gabarytowych. Obiekt został wyposażony w 60 bram kurierskich. Ponadto dla przyspieszenia procesu logistycznego, przy budynku powstała wiata, która umożliwi jednocześnie rozładunek oraz załadunek około 80 samochodów kurierskich.

Mamy ambicje, aby Poczta była liderem na rynku przesyłek kurierskich. Naszym celem jest osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów w tym segmencie, utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług oraz komfort pracowników. Dlatego stawiamy na nowoczesne rozwiązania logistyczne. W odbieranych dziś nowych halach powstaje największe i najnowocześniejsze centrum logistyczne Poczty, w którym dzięki inwestycji w maszynę sortującą praca będzie w dużej mierze zautomatyzowana – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Od lipca br. w hali trwa proces instalacji sortera do automatycznego rozdziału przesyłek. Zakończono już montaż całej konstrukcji z pomostami roboczymi i serwisowymi oraz zmontowano cały tor sortera. Obecnie rozpoczął się montaż 6 automatycznych linii wprowadzających przesyłki na sorter. Wydajność operacyjna urządzenia pozwoli na posortowanie 15 tys. przesyłek na godzinę. Jego uruchomienie nastąpi w drugim kwartale 2024 roku.

Obiekt Warszawa II został pozyskany w formie najmu BTS. Jego główny wykonawca — firma Panattoni — realizację poprzedził analizą potrzeb Spółki, zarówno biznesowych, jak i środowiskowych. Wykonawca zadbał nie tylko o funkcjonalność, ale i o ekologię. Magazyn posiada Certyfikat BREEAM na poziomie Excelent, co oznacza wysoki standard w zakresie ochrony środowiska, dbałości o klimat i społeczności lokalne oraz komfort użytkownika. Dodatkowo obiekt został wyposażony w systemy inteligentnego zarządzania energią, ochrony zasobów wodnych, ładowarki dla samochodów elektrycznych, strefy zieleni przy biurach oraz stojaki na rowery.

Poczta Polska podejmuje szereg działań zmierzających ku unowocześnieniu obecnej sieci logistycznej oraz jej umaszynowieniu. W sortowniach we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą już zostały oddane do użytku sortery do automatycznego opracowania przesyłek KEP. W perspektywie najbliższych lat umożliwi to Spółce realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój perspektywicznych usług kurierskich i paczkowych, e-commerce i logistycznych.

