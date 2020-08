Budowa parku MLP Gliwice zakończona

Realizację projektu MLP Gliwice rozpoczęto w 2017 roku i zakończono na koniec II kwartału 2020 r. Inwestycja składa się z 3 nowoczesnych hal magazynowych klasy A o łącznej powierzchni najmu 44 377 mkw.

Pierwszym najemcą parku została spółka Żabka Polska, największa sieć małych sklepów spożywczych typu convenience. Grupa łącznie korzysta z ok. 25 tys. mkw. przestrzeni magazynowej, z tego ok. 4 tys. mkw. stanowią chłodnie i mroźnie.

Kolejne 11 tys. mkw. otrzymała spółka Just in Time, podmiot świadczący usługi outsourcingu logistycznego, który wykorzystuje powierzchnię magazynową przede wszystkim do składowania towarów.

Grono najemców w MLP Gliwice zamyka spółka InPost, największy niezależny operator logistyczny w Polsce świadczący nowoczesne usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.

InPost jest klientem MLP Group od 2019 roku i łącznie wynajmuje od spółki ponad 26 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni w trzech kluczowych lokalizacjach w Polsce. W kompleksie logistycznym

MLP Gliwice spółka właśnie odebrała inwestycję zrealizowaną w systemie build-to-suit, wyposażoną w cross docki służące m.in. do sprawnego przeładunku, kompletowania i obsługi przesyłek kurierskich.

- Na Górnym Śląsku działamy bardzo intensywnie. To region, w którym w ostatnim czasie nastąpił duży rozwój gospodarczy spowodowany m. in. dobrą infrastrukturą transportową oraz wykwalifikowaną kadrą. Na wspomnianym obszarze mamy dwa parki: MLP Gliwice, który właśnie został skomercjalizowany w 100% oraz drugi MLP Czeladź wciąż z dużym potencjałem do rozbudowy wynoszącym ok. 50 tys. mkw. - podkreśliła Agnieszka Góźdź, dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group SA.

- Jestem przekonana, że tak szybie skomercjalizowanie tego projektu zawdzięczamy przede wszystkim doskonałej lokalizacji naszego centrum oraz elastycznemu podejściu do potrzeb Najemców z różnych branż – dodała Agnieszka Góźdź.

MLP Group wprowadza do swoich parków wiele działań proekologicznych, które są pożądane przez obecnych, jak i potencjalnych najemców. Zgodnie ze standardem MLP Group wszystkie nowo powstające inwestycje oraz właśnie oddana do użytkowania powierzchnia dla spółki InPost objęte są certyfikacją BREEAM. Zielone projekty to nie tylko budynek przyjazny dla środowiska naturalnego, ale przede wszystkim dla osób z niego korzystających.

