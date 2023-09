LCP Properties, jeden z największych inwestorów i deweloperów działających na polskim rynku parków handlowych, intensyfikuje działania w zakresie drugiej gałęzi swojego biznesu – rozwoju sieci magazynów miejskich pod marką Multipark.

Aktualnie w portfelu funkcjonują dwa projekty tego typu: Zabrze i Bydgoszcz (faza I).

Ponadto LCP otrzymało pozwolenie na użytkowanie trzeciego z nich – Bydgoszcz (faza II).

Firma przygotowuje się również do budowy kolejnego SBU oraz sfinalizowała niedawno zakup działki pod jeszcze jeden projekt tego typu, który wystartuje w 2024 roku.

Co więcej, w przypadku Multipark Bydgoszcz, LCP podpisało trzy nowe umowy najmu, na odpowiednio 600 mkw., 300 mkw. oraz 1.600 mkw.

W skład portfela magazynowo logistycznego LCP Properties pod marką Multipark wchodzą aktualnie trzy budynki SBU w Zabrzu, o łącznej powierzchni najmu 6.000 mkw. oraz jeden budynek w Bydgoszczy faza I (2.000 mkw.). Drugi bydgoski SBU (ok. 3.000 mkw.) w ostatnim czasie otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Ponadto bydgoski Multipark, jako jedyny w portfelu firmy oferuje także powierzchnie magazynowe w tradycyjnej formule „big box”, o łącznej powierzchni niemal 27.000 mkw.

Multipark. Fot. Mat. pras.

W Multipark Bydgoszcz podpisane zostały trzy nowe umowy najmu. Pierwszym z nowych najemców, który właśnie wprowadził się do tej lokalizacji na łącznie dwa moduły SBU tj. 600 mkw. jest Schiessl Polska - dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła i czynników chłodniczych. Druga umowa dotyczy firmy MSU Rental, zajmującej się kompleksową obsługą firm w zakresie wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej i ochronnej. Firma ta wynajęła jeden moduł w SBU – tj. 300 mkw. Natomiast najnowszym najemcą w dużym magazynie typu „big box” kompleksu został jeden z operatorów z branży logistycznej, który wynajął łącznie ponad 1.600 mkw.

Co więcej, w najbliższym czasie LCP rozpocznie budowę kolejnych dwóch budynków SBU w nowej lokalizacji (łącznie ok. 5.000 mkw.). Firma sfinalizowała także zakup działki pod jeszcze jeden, nowy projekt tego typu, który wystartuje w 2024 roku.

Multipark. Fot. Mat. pras.

Patrząc na zapytania, które otrzymujemy widać wyraźnie, że model magazynów SBU sprawdza się doskonale w przypadku mniejszych sklepów internetowych, start-upów czy też operatorów logistycznych, dla których wygodnym rozwiązaniem jest posiadanie dodatkowych lokalnych powierzchni magazynowych. Nasz cel to otwarcie magazynów SBU w każdym z dawnych 49 województw, w przeciągu najbliższych kilku lat. To zaś oznacza ok. 350.000 mkw. nowoczesnej powierzchni dla prężnie rozwijającego się rynku małych i średnich przedsiębiorstw, które są kołem napędowym polskiej gospodarki - skomentowała Magdalena Kowalewska, COO, LCP Properties w Polsce.

Multipark. Fot. Mat. pras.

SBU to budynki modułowe jedno lub dwukondygnacyjne o wielkości do 5.000 mkw. powierzchni najmu każdy (w ramach jednego SBU może powstać kilka takich budynków). Są to obiekty wielofunkcyjne, umożliwiają prowadzenie działalności usługowej, handlowej, wystawienniczej i magazynowej. Budowane są dogodnych lokalizacjach miast o wielkości minimum 100.000 mieszkańców, przy głównych trasach przejazdowych, w otoczeniu przemysłowym lub handlowym. Parkingi z miejscami postojowymi w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do modułów, pozwalają na sprawne prowadzenie działalności i operacji logistycznych jak i magazynowych.

