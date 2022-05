Budowy MDC2 Park Gliwice dopilnuje Rex-Bud Budownictwo

MDC2 Park Gliwice, park dystrybucyjno-logistyczny zlokalizowany na Górnym Śląsku, dostarczy ponad 57 tys. mkw. nowoczesnej i przyjaznej środowisku powierzchni magazynowej, realizowanej na zasadach spekulacyjnych.

Zgodnie z warunkami umowy zawartej z generalnym wykonawcą, projekt ma spełnić wymogi certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Excellent, a co więcej – stać się najwyżej punktowanym budynkiem magazynowym, jaki powstał dotychczas w Polsce.

- Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną powierzchnię logistyczną, cieszymy się, że będziemy współpracować z firmą Rex-Bud przy budowie naszej pierwszej spekulacyjnej inwestycji w Polsce – powiedział Jeremy Cordery, COO i założyciel MDC2.

- Wierzę, że rozpoczynamy solidną, opartą na wzajemnym zaufaniu, długofalową współpracę z nowo wybranym partnerem biznesowym, który dzieli z nami ideę dostarczania na rynek najwyższej jakości energooszczędnych projektów” – dodał.

MDC² Park Gliwice będzie najnowocześniejszym parkiem dystrybucyjnym zlokalizowanym w Gliwicach (tylko 5 km od centrum miasta) u zbiegu dwóch autostrad A1 i A4. Do głównych szlaków komunikacyjnych w okolicach Gliwic należą również liczne drogi krajowe, m.in. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) – droga wojewódzka, nazywana też wewnętrzną autostradą aglomeracji górnośląskiej.

MDC² Park Gliwice został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Minimalną ingerencję w środowisko naturalne potwierdzi również certyfikat BREEAM New Construction. Inwestycja zostanie wyposażona w ładowarki pojazdów elektrycznych, dachy budynków będą przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, a woda deszczowa będzie ponownie wykorzystywana. Dodatkowo, powstaną zewnętrzne strefy relaksu dla pracowników i kierowców ciężarówek.

Według danych JLL, w IV kwartale 2021 r. rynek powierzchni magazynowych na Górnym Śląsku odnotował czwartą co do wielkości aktywność najemców w Polsce, a poziom pustostanów w tym samym okresie spadł do 4,99 proc.