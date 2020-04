C. Hartwig z magazynem w Gdańsku

Nowy magazyn firmy znajduje się w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku, które należy do firmy Goodman, będącej obecnie w procesie sprzedaży swoich nieruchomości do GLP Group. Powierzchnia magazynowa zajmuje ok. 5050 mkw., a biurowa ok. 150 mkw.

Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

- Ważna część działalności klienta związana jest z funkcjonowaniem portów i obsługą kontenerów, w związku z powyższym poszukiwaliśmy magazynu położonego w jak najbliższej odległości od terminala DCT w porcie Gdańsk. Ponadto inne, administracyjne benefity związane z położeniem PCL zdecydowały o ulokowaniu nowego oddziału magazynowego w tym parku logistycznym – mówi Jakub Dudkiewicz, doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.

C. Hartwig Gdynia S.A. jest polskim spedytorem międzynarodowym, działającym na rynku krajowym i międzynarodowym. Oferuje rozwiązania w zakresie spedycji morskiej, lotniczej, transportu drogowego, a także logistyki magazynowej oraz linii drobnicowych. Realizuje również obsługę portową ładunków masowych i konwencjonalnych oraz specjalistyczną obsługę celną. Firma ma sieć oddziałów w Polsce, m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu czy Krakowie, a także na wschodniej ścianie w Koroszczynie i Białej Podlaskiej oraz spółki zależne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA.

Spółka C.Hartwig Gdynia należy do grupy kapitałowej OT Logistics, jednej z największych organizacji w branży TSL w Europie Środkowo-Wschodniej.