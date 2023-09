MCG EastBridge wynajmuje cały park logistyczny GLP pod Krakowem - w transakcji doradza AXI IMMO.

Spółka MCG EastBridge, będąca częścią portfolio Maszoński Group, nie zwalnia tempa.

Po rekordowej transakcji na krakowskim rynku magazynowym w I kw. 2023 r. na blisko 37 tys. mkw. w GLP Kraków III Logistics Centre firma skorzystała z przysługującego jej prawa i zdecydowała się na ekspansję o kolejne ponad 19 tys. mkw.

W obu przypadkach firmę MCG EastBridge reprezentowało AXI IMMO.

W ramach podpisanych umów MCG EastBridge zajmie łącznie 56 200 mkw. i będzie samodzielnym najemcą inwestycji budowanej w strategicznej lokalizacji w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej pod Krakowem. Dwuetapowa transakcja najmu jest największą podpisaną umową na polskim rynku magazynowym w pierwszej połowie 2023 r. W obu przypadkach firmę MCG EastBridge reprezentowało AXI IMMO.

Firma MCG EastBridge to nowa marka w portfolio Maszoński Logistic, która będzie kontynuowała świadczone od ponad 25 lat kompleksowe usługi transportowo-logistyczne na terenie krajów Unii Europejskiej. Celem nowo powołanej spółki jest rozwój działalności na południowy wschód Europy w kierunku półwyspu Bałkańskiego i Turcji.

Ponad 56 tys. mkw. parku logistycznego dla MCG EastBridge pod Krakowem

Wraz z MCG EastBridge chcieliśmy natychmiast zaistnieć w świadomości potencjalnych Klientów. Dlatego jednym z najbardziej przekonujących argumentów, na który mogliśmy się zdecydować, był najem całej powierzchni w budowanym właśnie parku magazynowym, nowym domu naszej spółki córki. Chcemy przekazać potencjalnym Klientom, że jesteśmy gotowi zaoferować im 100 proc. naszego zaangażowania i doświadczenia w każdy możliwy proces. Gwarantując pełną obsługę logistyczną na ponad 56 000 mkw., jasno wskazujemy, że od pierwszych dni otrzymają oni profesjonalne wsparcie w każdym elemencie prowadzonego biznesu - mówi Mirosław Maszoński, Prezes, Maszoński Logistic.

- Decyzja o ekspresowej ekspansji w ramach GLP Kraków III Logistics Centre towarzyszyła nam niemal od zaraz po podpisaniu pierwszej umowy najmu. Idea posiadania na wyłączność całego parku magazynowego daje nam dużą swobodę pod względem dostosowania unikatowych rozwiązań przygotowanych na potrzeby Klientów, a także zaplanowania wszystkich operacji logistycznych. Dodatkowo prowadzenie wszystkich procesów pod jednym dachem, bez potrzeby współdzielenia powierzchni to również gwarancja bezpieczeństwa i elastyczności - wyjaśnia Bartosz Rojewski, Chief Operating Officer, MCG EastBridge.

Doskonałe warunki dystrybucyjne

Nowa siedziba spółki MCG EastBride zostanie przygotowana w ramach GLP Kraków III Logistics Centre na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i zapewni ponad 56 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Położenie parku tuż przy autostradzie A4 stworzy idealne warunki dystrybucyjne na wschód i zachód Europy. Park logistyczny będzie oddalony o niespełna 30 minut od centrum Krakowa, z kolei od przejścia granicznego ze Słowacją Chyżne-Trstena dzieli go 90 minut, a w przypadku transportu do Czech (Gorzyczki-Vernovice) i Ukrainy (Korczowa-Krakowiec) to ok. 120 minut jazdy samochodem ciężarowym. Komfort zapewni pracownikom przestronne i nowocześnie wyposażone biuro o powierzchni ponad 1 200 mkw. oraz możliwość dojazdu do pracy komunikacją miejską.

- Przed nami dynamiczny proces rozwoju działalności firmy. W pierwszym etapie skupiamy się na przygotowaniu obiektu do obsługi tych klientów, którzy już zarezerwowali powierzchnię. Kolejne usługi logistyczne będą wprowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem, z którym można zapoznać się na naszej stronie internetowej i w tym obszarze nie widzimy żadnych zagrożeń dotyczących ewentualnych opóźnień. Intensyfikujemy również działania zmierzające do zwiększenia naszej obecności na nowych obszarach tj. na południu i wschodzie Europy - mówi Łukasz Kordecki, Chief Commercial Officer, MCG EastBridge.

Podwójny rekord na rynku magazynowym

Wynajęcie całego parku GLP Kraków III Logistics Centre przez MCG EastBridge o powierzchni 56 200 mkw. jest największą transakcją w historii krakowskiego i małopolskiego rynku magazynowego. To również największa podpisana umowa najmu w pierwszej połowie 2023 r. na rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych w całej Polsce.

- Szybka decyzja o ekspansji i wynajęcie rekordowych ponad 56 000 mkw. wpisuje spółkę MCG EastBridge na karty historii rynku magazynowego w Polsce południowo-wschodniej na stałe. Biorąc po uwagę fakt, że w regionie Krakowa od lat utrzymują się niskie wskaźniki pustostanów, a coraz częściej zyskuje on na atrakcyjności pod względem ulokowania tu biznesu, strategiczna lokalizacja z pewnością zapewni firmie oczekiwane możliwości do rozwoju. Wynajęcie całego budynku w znaczący sposób wpłynie na elastyczność proponowanej obsługi logistycznej MCG EastBridge, oferując klientom spersonalizowane rozwiązania - mówi Marta Nowik, dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

- Dla dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych możliwość rozwijania współpracy z takimi markami jak MCG East Bridge oraz Maszoński Logistic, to dowód najwyższego zaufania i najlepsza rekomendacja. Bazując na naszym międzynarodowym know-how oraz gruntownej wiedzy na temat potrzeb klienta, stworzymy najwyższej klasy przestrzeń wspierającą procesy biznesowe najemcy, wygodną dla jego pracowników i kontrahentów, a zarazem zrealizowaną w duchu zrównoważonego rozwoju - mówi Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager, GLP.

Nowoczesny park wysokiego składowania

GLP Kraków III Logistics Centre zostanie wybudowane zgodnie z kryteriami certyfikacji ekologicznej BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Zaoferuje między innymi możliwość składowania towarów do wysokości 12 metrów w świetle, wzmocnioną posadzkę o nośności 7,5 tony / mkw., dodatkowe doświetlenie światłem naturalnym oraz dach dostosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej. W projekcie przewidziano też tereny zielone i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Kierowcy ciężarówek będą mogli natomiast skorzystać z dedykowanej przestrzeni do odpoczynku.

