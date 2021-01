Cargo Lift z nową bazą w Wocławach

Pomorska firma Cargo Lift, jako czwarta firma z województwa, podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”. Projekt zakłada budowę nowej bazy przeładunkowo-magazynowej we wsi Wocławy, w gminie Cedry Wielkie. Firma specjalizuje się w przeładunkach towarów nienormatywnych transportu morskiego.

Firma Cargo Lift funkcjonuje w Gdańsku od 5 lat, realizuje zlecenia firm spedycyjnych i agencji celnych obsługujących ładunki trafiające do portów morskich. Specjalizacja w przeładunkach towarów nienormatywnych w oparciu o innowacyjne rozwiązania pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku offshore i portowo – logistycznym. W związku z rosnąca liczbą zleceń podjęto decyzję o budowie nowej bazy spełniającej funkcje przeładunkowe i magazynowe.

- Jesteśmy jedyną firmą w województwie pomorskim wyspecjalizowaną w przeładunkach nietypowych towarów, takich jak maszyny, łodzie, dłużyce czy tarcica. Wyróżnia nas na rynku to, że podejmujemy się najbardziej nietypowych zleceń. Umożliwia nam to świetnie wyszkolona i doświadczona kadra oraz wyspecjalizowany sprzęt, który sami projektujemy. Budowa nowej bazy w Wocławach jest dla nas kluczem do rozwoju firmy w przyszłości. Wsparcie tego projektu, w ramach konkursu grantowego jest tym bardziej nieocenione – mówi Wiesława Gielecka, właścicielka Cargo Lift.

Planowana inwestycja zakłada roboty ziemne na powierzchni około 1 hektara wraz z przygotowaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącza elektrycznego oraz budowę placu składowo-magazynowego. Całość inwestycji szacowana jest na 2,3 mln zł. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza wyniesie 800 tys. zł.

Pula środków wynosząca ponad 10,4 mln zł została przeznaczona decyzją zarządu woj. pomorskiego na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną.

- Projekt Cargo Lift to kolejny pozytywny sygnał, że pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska gospodarka za sprawą pandemii, sektor MŚP wciąż dysponuje potencjałem do rozwoju. Doskonale, że nasze regionalne środki wymiernie przyczyniają się do utrzymania wzrostu gospodarczego na Pomorzu, i co ważne, nie tylko w Trójmieście, ale też w mniejszych gminach– dodaje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Konkurs realizowany jest aż do wyczerpania alokacji oraz wyczerpania listy rezerwowej. Złożono już 16 wniosków na łączną kwotę inwestycji prawie 57 mln zł.

Obecnie można składać wnioski wyłącznie na listę rezerwową. Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego będą podpisywane sukcesywnie.