Carlsberg Polska przeanalizował swoje potrzeby magazynowania i szukając najlepszych rozwiązań dla strategii rozwoju postawił na sprawdzoną współpracę z Parkiem Szczecin Trzebusz.

Realizacja projektu wymagała szczegółowej analizy potrzeb i dotychczasowych działań Carlsberg Supply Company Polska S.A.

Przedłużenie umowy najmu w Park Szczecin Trzebusz zagwarantuje firmie wysoką efektywność transportu od dostawców jak i do odbiorców.

Wsparcie najemcy podczas procesu negocjacji warunków zapewnili eksperci JLL.

Carlsberg Polska znany jest jako jeden z wiodących producentów wysokiej jakości piwa na rynku polskim. W jego portfolio znajdują się marki takie jak: Carlsberg, Somersby, Karmi, Okocim, Brooklyn, 1664 Blanc, Harnaś czy Bosman. W ramach działań jednej ze spółek Carlsberg Supply Company Polska S.A. podpisano przedłużenie umowy najmu na prawie 15 tys. mkw. w Park Szczecin Trzebusz.

Realizacja projektu wymagała od nas szczegółowej analizy potrzeb i dotychczasowych działań Carlsberg Supply Company Polska S.A. Po zapoznaniu się ze scenariuszem dalszego rozwoju firmy, zestawiliśmy go z propozycjami parków magazynowych. Najwięcej argumentów przemawiało za wyborem dotychczasowej lokalizacji, czyli Parku Szczecin Trzebusz. Dzięki praktycznej znajomości szlaków komunikacyjnych ta decyzja była gwarancją szybkiego i sprawnego transportu towarów. Bezkonkurencyjne okazały się korzystne warunki cenowe, które był osiągalne dzięki wzajemnemu zaufaniu i wieloletniej relacji obu podmiotów - mówi Klaudia Dąbroś, Starszy Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

Wybór powierzchni magazynowej to dla Carlsberg Polska ważna decyzja, która w bezpośredni sposób przekłada się na operacyjność naszych działań. Przedłużenie umowy najmu w Park Szczecin Trzebusz na ten moment zagwarantuje nam wysoką efektywność transportu zarówno od naszych dostawców jak i do naszych odbiorców. Mamy nadzieję, że kontynuacja współpracy pozwoli nam na dalszy rozwój i szerszą ekspansję - informuje Marcin Będlin, Warehouse & H&S Manager w Carlsberg Polska.

-Jestem bardzo zadowolona, że już w pierwszych miesiącach 2023 roku możemy poinformować o tak znaczącej transakcji. Przedłużenie umowy najmu przez Carlsberg Supply Company Polska S.A. jest efektem naszej dobrej dotychczasowej współpracy oraz potwierdzeniem wysokiej jakości projektu magazynowego Park Szczecin Trzebusz. Niewątpliwym jego atutem jest położenie – w bliskiej odległości od granicy i z doskonałym dostępem do portu morskiego i lotniczego. Tak świetna lokalizacja umożliwia wszystkim naszym najemcom dystrybucję produktów w niezwykle efektywny i szybki sposób – zarówno na terenie Polski, jak i poza nią - komentuje Gabriela Matysek-Mazurczak, Asset Manager, Savills IM Poland.

Park Szczecin Trzebusz znajduje się we wschodniej części Szczecina, co umożliwia szybki dostęp do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 i drogi krajowej nr 10. W pobliżu znajdują się lotnisko w Goleniowie oraz port morski. To nowoczesne centrum logistyczne składa się z dwóch budynków klasy A o łącznej powierzchni 70 tys. mkw., dostosowanej do potrzeb składowania i lekkiej produkcji. Park magazynowy Szczecin Trzebusz posiada certyfikat BREEAM i został wyposażony m.in. w oświetlenie LED, instalację tryskaczową, czy ogrzewanie gazowe.

