SEGRO, wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych, przedłużył umowę z CAT LC Polska w SEGRO Logistics Park Stryków.

SEGRO Logistics Park Stryków jest zlokalizowany w centrum Polski, w bliskim sąsiedztwie Łodzi.

CAT LC Polska jest doświadczonym operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego koncernu Groupe CAT z siedzibą we Francji.

Doskonałe położeniu SEGRO Logistics Park Stryków, a także bliskość węzła komunikacyjnego pozytywnie wpłynęło na terminy dostaw realizowanych dla klientów CAT LC Polska .

SEGRO Logistics Park Stryków to flagowy park SEGRO w Europie Centralnej położony na aż 85 ha. Nowoczesny park logistyczny jest zlokalizowany w centrum Polski, w bliskim sąsiedztwie Łodzi – zaledwie 20 km od centrum miasta i bezpośrednio przy autostradzie A2 (Berlin–Poznań–Warszawa) oraz 6 km od węzła komunikacyjnego Łódź Północ, który jest skrzyżowaniem autostrad A1 i A2. SEGRO Logistics Park Stryków wyposażony jest w ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybryd, a także posiada udogodnienia dla pracowników, jak np. strefy relaksu. Każda nowa inwestycja w SEGRO Logistics Park Stryków powstaje z myślą o ekologicznej certyfikacji BREEAM z oceną EXCELLENT.

CAT LC Polska jest doświadczonym operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego koncernu Groupe CAT z siedzibą we Francji. W Polsce firma obsługuje klientów od 1994 r., oferując kompleksowe usługi logistyczne. W SEGRO Logistics Park Stryków CAT LC Polska prowadzi biznes już dziesięć lat, a zajmowana przestrzeń jest wykorzystywana jako platforma logistyczna będąca integralną częścią ogólnopolskiej sieci dostaw CAT LC Polska. Poza tą lokalizacją, firma wynajmuje od SEGRO także przestrzeń magazynową w SEGRO Park Warsaw, Ożarów. Łączna powierzchnia, z której korzysta w ramach portfela SEGRO w Polsce to 22 300 mkw.

Doskonałe położeniu obiektu, a także bliskość węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A1 i A2 pozytywnie wpłynęło na terminy dostaw realizowanych dla naszych klientów. Ponadto, wiele lat funkcjonowania naszej firmy w Strykowie jest potwierdzeniem satysfakcji ze współpracy z SEGRO - mówi Tomasz Zarzycki, Groupe CAT Central and Eastern Europe Region Director.

- Zadowolenie klientów to najlepsza motywacja do dalszych działań. Cieszymy się z kontynuacji współpracy z CAT LC Polska. Dbamy o utrzymanie najwyższych standardów i staramy się, by nasze powierzchnie logistyczne były elastyczne i odpowiadały na potrzeby klientów. Obecność firmy w aż dwóch lokalizacjach SEGRO w Polsce – zarówno w Strykowie, jak i Ożarowie, to dla nas najlepsza rekomendacja współpracy i potwierdzenie zaufania ze strony klienta. Inwestujemy w ekologię, technologie, innowacje i przede wszystkim w długofalowe, partnerskie relacje - mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

