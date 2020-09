Centor zapuszcza korzenie w Segro Logistics Park Stryków

Firma Centor, specjalizująca się w produkcji tarasowych drzwi zintegrowanych, systemów moskitier oraz rolet, zdecydowała o przedłużeniu umowy najmu z Segro, właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Australijskie przedsiębiorstwo już niemal cztery lata temu przeniosło swoją europejską produkcję do Segro Logistics Park Stryków.

Centor korzysta w Strykowie z ponad 3 400 mkw. nowoczesnej powierzchni produkcyjnej. Australijskie przedsiębiorstwo od 65 lat projektuje i wykonuje rozwiązania dla domów.

- Podjęcie decyzji o przeniesieniu produkcji do Polski było dobrym krokiem, opartym na kompleksowych analizach. Nasza firma od lat posiada w Warszawie swoje biuro oraz siedzibę na całą Europę Centralną. Przez te niemal 4 lata Stryków sprawdził się dla nas jako świetna lokalizacja z dostępem do bardzo dobrej infrastruktury, co pozwoliło nam na zrealizowanie planów dotyczących zwiększenia produkcji i wkroczenia na nowe rynki w Europie. Firma SEGRO okazała się zaś świetnym partnerem biznesowym, dostarczając usługi na najwyższym poziomie, także w ostatnim, trudniejszym czasie – mówi Jörg Wagner, General Manager Centor w Europie.

- Cieszymy się, że firma Centor po raz kolejny obdarzyła nas zaufaniem. Jest to z jednej strony dowodem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, z drugiej potwierdzeniem, że Segro Logistics Park Stryków, nasza największa inwestycja w Europie Centralnej, cieszy się uznaniem klientów, ze względu na swoją strategiczną lokalizację w samym sercu Polski – dodaje Waldemar Witczak, dyrektor regionalny Segro.

Segro Logistics Park Stryków to ponad 300 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni produkcyjno-magazynowej. Obiekt położony jest w bliskiej odległości od skrzyżowania autostrady A1 z autostradą A2, stanowiąc doskonały hub dystrybucyjny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja będzie docelowo liczyła aż 400 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Jego infrastruktura już teraz obejmuje szerokie drogi wewnętrzne, rozległe place manewrowe oraz parkingi dla pracowników i klientów. Wszystkie nowopowstające na terenie parku obiekty objęte są ekologiczną certyfikacją BREEAM.