Centra przetwarzania danych na celowniku 7R

Rynek data center w Polsce wart jest ponad 2 mld zł – wynika z raportu analityków PMR.

Rośnie liczba lokalnych firm decydujących się na outsourcing usług IT oraz wdrożenia rozwiązań w chmurze.

To przekłada się bezpośrednio na inwestycje w Polsce międzynarodowych gigantów technologicznych jak i firm z regionu CEE.

Wraz z cyfryzacją globalnej gospodarki, wzrasta znaczenie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Jej kluczowym elementem są data centers, służące do przechowywania danych oraz dostarczania mocy obliczeniowej do aplikacji działających w chmurze. Zdaniem ekspertów, Warszawa uchodzi obecnie za jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji dla nowych obiektów tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec 2020 roku w Polsce działało 115 centrów danych, z czego najwięcej, bo 38, zlokalizowanych było właśnie w stolicy. Na liście światowych dostawców chmury inwestujących w Polsce są na przykład Google i Microsoft.

Idzie nowe

Zdaniem ekspertów DataCentrePricing, to między innymi w Polsce powstanie część z planowanej, liczącej 850 tys. mkw. łącznej europejskiej powierzchni serwerowej. Segment data center to jednak wymagający obszar rynku, łączący sektor nieruchomości komercyjnych z infrastrukturą krytyczną oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

- Przyglądając się zmianom zapotrzebowania na dane wywołanym pandemią COVID19 i rosnącemu znaczeniu usług chmurowych niemal w każdej branży i firmie, spodziewamy się kontynuacji ożywienia inwestycyjnego na rynku centrów danych. Dlatego intensywnie rozwijamy naszą wiedzę i doświadczenia w tym obszarze. Chcemy być partnerem dla firm technologicznych i operatorów data center decydujących się na wejście do Polski. W 7R dysponujemy bankiem ziemi, a także know-how w budowie zaawansowanych technologicznie wielkopowierzchniowych i proekologicznych obiektów komercyjnych. Dynamicznie powiększamy także nasz zespół ekspertów odpowiedzialnych za współpracę z gigantami technologicznymi i międzynarodowymi operatorami data centers, by móc wspierać klientów w ich planach inwestycyjnych na terenie Polski - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Siła kompetencji

