Centrum dystrybucji z największą łąką w Polsce

Dodano: 07 lut 2022 12:09

Lidl Polska prowadzi kampanię rekrutacyjną do swojego nowego centrum dystrybucji w Dobroszycach (powiat oleśnicki). Jest to dwunasty obiekt magazynowy Lidla, w którym przewidziana jest ok. 300-osobowa załoga.