Centrum Dystrybucyjne JYSK w Radomsku jeszcze większe

Centrum Dystrybucyjne JYSK w Radomsku urosło. Obiekt o powierzchni użytkowej 54 tys. mkw. został odebrany z końcem września od Grupy Antczak, generalnego wykonawcy parku logistycznego LOOGIC Park Radomsko. Dodatkowa powierzchnia magazynowa wesprze proces dostaw do ośmiu krajów JYSK.

Projekt nowej powierzchni magazynowej został zrealizowany w formule built-to-suit (BTS) w oparciu o umowę pomiędzy wykonawcą a najemcą.

Oprócz rozwiązań technicznych wzmacniających wydajność energetyczną powierzchni i zwiększających komfort jej użytkowania, dużą uwagę przywiązano do zagospodarowania terenów zewnętrznych.

Zostały na nich posadzone rodzime gatunki drzew i krzewów, a także przyjazna pszczołom łąka kwietna.

Najemcę reprezentowała i pośredniczyła w umowie najmu M4 Real Estate.

– Centrum Dystrybucyjne JYSK w Radomsku obsługuje sklepy sieci w 8 krajach. Plany ekspansji i zwiększająca się liczba sklepów stacjonarnych wymagają dodatkowych rozwiązań logistycznych. Zewnętrzna powierzchnia magazynowa pozwoli na szybsze realizacje, przy zwiększonej ilości dostaw. Co więcej, umieszczenie magazynu zewnętrznego w pobliżu głównego centrum dystrybucji wpłynie pozytywnie na środowisko i redukcję emisji CO2. Dotychczasowe magazyny buforowe znajdują się znacznie dalej, przez co ciężarówki mają do pokonania większą liczbę kilometrów. Aktualna, bliższa lokalizacja pozwoli zredukować emisję o 450 ton rocznie – mówi Paweł Waler, dyrektor logistyki Europa Centralna i Wschodnia JYSK.

Zrealizowany dla JYSK magazyn jest pierwszym obiektem na terenie parku logistycznego LOOGIC Park Radomsko. Na obszarze ponad 80 ha powstanie docelowo 11 hal magazynowych o łącznej powierzchni 380 tys. m kw. Atutem LOOGIC Park Radomsko jest m.in. doskonałe położenie w centralnej Polsce – w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1, dróg krajowych DK 42 oraz DK 91, a także kluczowych węzłów kolejowych.

– Realizując LOOGIC Park Radomsko, postawiliśmy sobie za cel stworzenie modelowego parku logistycznego, odpowiadającego na współczesne wyzwania w obszarze standardów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Kolejne etapy tej szeroko zakrojonej inwestycji prowadzimy w ścisłym porozumieniu z najemcami, wsłuchując się zarówno w ich unikatowe potrzeby projektowo-budowlane, jak i technologiczne. Widzimy spore zainteresowanie ze strony klientów szukających elastycznych, szytych na miarę rozwiązań w obszarze e-commerce, logistyki oraz szeroko pojętego przemysłu. Sprawna realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu Grupy Antczak, będącej generalnym wykonawcą tego projektu – podkreśla Hanna Półtorak-Żółtowska, dyrektor kontraktu w LOOGIC.

Centrum Dystrybucji JYSK w Radomsku obchodzi w tym roku rocznicę 15 lat działalności. Główna powierzchnia magazynowa zajmuje 108 000 m kw. Rocznie Centrum obsługuje ponad milion palet, dostarczając produkty JYSK do 650 sklepów w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Słowenii, Chorwacji, Ukrainie i w Rosji.