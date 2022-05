Centrum dystrybucyjne Lidl Polska w Dobroszycach osiągnął najwyższy punkt konstrukcyjny

Tradycyjna wiecha zawisła na centrum dystrybucyjnym Lidl Polska w Dobroszycach 10 maja.

Centrum w powiecie oleśnickim zapewni 300 nowych miejsc pracy.

Użytkowa powierzchnia inwestycji Lidla w Dobroszycach to około 68 tys. mkw.

12. centrum dystrybucji Lidl Polska w Dobroszycach będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio sieci w Europie. Planowana powierzchnia użytkowa nowego obiektu to około 68 tys. mkw.

- Gmina Dobroszyce dzięki swojej lokalizacji blisko głównych ciągów komunikacyjnych oraz wysokiej jakości życia, cieszy się uznaniem wśród mieszkańców jak i przedsiębiorców, których liczba stale rośnie. Decyzja firmy Lidl Polska o ulokowaniu nowej inwestycji na naszym terenie, to duże wyróżnienie spośród 2 500 gmin w Polsce. 300 nowych miejsc pracy, które zaoferował inwestor, stworzyło kolejne możliwości dla mieszkańców z naszej okolicy. Liczymy na wieloletnią i owocną dla obu stron współpracę – komentuje Artur Ciosek, Wójt Gminy Dobroszyce.

Ekologiczne troski Lidla w Dobroszycach

W trosce o ochronę środowiska magazyn w Dobroszycach zastosowano instalację fotowoltaiczną, która będzie produkować rocznie prawie 1 GWh (gigawatogodzinę) energii elektrycznej, co stanowi około 20 proc całorocznego zapotrzebowania magazynu na energię elektryczną.

W Dobroszycach zastosowano także instalację chłodniczą o mocy chłodniczej 4 MW, napełnioną wyłącznie naturalnym czynnikiem chłodniczym jakim jest amoniak. Jest to jedna z większych tego typu instalacji w Polsce. Wprowadzono system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym podposadzkowym – rozwiązanie przyjęte dla wszystkich obiektów sieci Lidl Polska. Magazyn posiada własne ujęcie wody dla celów technologicznych oraz system wykorzystania wody deszczowej (tzw. "wody szarej") w instalacjach sanitarnych.

Dodatkową oszczędność energii zapewni oświetlenie LED oraz systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej. Zastosowano także dodatkowe naświetlenia w ścianach zewnętrznych, znacznie zwiększające przyjazny dla pracowników udział światła naturalnego w magazynie. Przy nowym centrum dystrybucyjnym w Dobroszycach pojawi się także stacja do ładowania pojazdów elektrycznych.

Docelowo nowe centrum dystrybucji będzie ubiegało się o certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Przy nowym centrum dystrybucji w Dobroszycach zaplanowano posadzenie łąki kwietnej. Będzie to największa łąka kwietna w Polsce, spośród tych zasadzonych przez firmę Lidl Polska. Łąki kwietne przy sklepach Lidl są niemal identyczne z naturalnymi. Sieć w ten sposób wspiera bioróżnorodność, która ma wpływ na ochronę klimatu.

Nowe miejsca pracy w Dobroszycach zapewni Lidl

Docelowo zespół nowego centrum dystrybucji w Dobroszycach będzie się składać z ok. 300 osób. Kompletowanie załogi właśnie dobiega końca. Na ostatnie wolne stanowiska można aplikować na stronie kariera.lidl.pl.