Centrum dystrybucyjne LPP w Brześciu Kujawskim wchodzi w kolejny etap prac

Inwestycja polskiej firmy odzieżowej na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej ruszyła w styczniu tego roku.

Po sześciu miesiącach od jej rozpoczęcia, w pełni ukończona została konstrukcja stalowa części magazynowej wraz z pokryciem i izolacją dachu.

Prowadzona w ostatnich tygodniach instalacja płyt elewacyjnych, pozwoliła na jej zamknięcie oraz przystąpienie do prac związanych z montażem regałów.

Zakończenie ważnego etapu inwestycji uczczono zawieszeniem symbolicznej wiechy. Podziękowania dla pracowników i podwykonawców zaangażowanych w prace budowlane, przedstawiciele inwestora oraz generalnego wykonawcy, firmy Bremer, przekazali w towarzystwie Burmistrza Brześcia Kujawskiego – Tomasza Chymkowskiego.

- Zamykamy kolejny ważny etap procesu inwestycyjnego w Brześciu Kujawskim. To powód do optymizmu, patrząc na drogę jaką przeszliśmy od momentu rozpoczęcia rozmów z władzami Gminy. W tym czasie mierzyliśmy się z ograniczeniami, jakie przyniosła pandemia oraz wyjątkowo wymagającą pod względem działań budowlanych zimą. Mimo trudnych początków, projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. To niewątpliwie ogromna zasługa oraz efekt ciężkiej pracy firm i osób zaangażowanych w tę inwestycję. Bardzo za to wszystkim naszym partnerom dziękuję – mówi Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP.

W ramach realizacji stanu surowego, w hali głównej centrum dystrybucyjnego LPP, została wykonana posadzka betonowa oraz instalacje elektryczne i kanalizacyjne. Na dachu budynku rozmieszczono świetliki, zapewniające dopływ światła słonecznego do wnętrza obiektu. Zamontowane zostały podstawowe systemy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego – tryskacze i klapy dymowe. Prace realizowane są również w bezpośrednim otoczeniu budynku. Na terenie działki powstał parking dla samochodów ciężarowych. W trakcie ukończenia jest także część dla pojazdów osobowych. Docelowo powstać ma tam 650 miejsc postojowych.