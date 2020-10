Centrum Logistyczne Kraków II z kompletem najemców

Grupa BIK podpisała umowę najmu z Quick Turtle. Firma transportowa będzie korzystać z ok. 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w centrum logistycznym Kraków II. Obiekt jest obecnie skomercjalizowany w 100 proc.

Firma Quick Turtle podpisała z Biurem Inwestycji Kapitałowych umowę dotyczącą najmu ok. 3 tys. mkw. powierzchni w centrum logistycznym Kraków II. Z tego około 2 600 m2 będzie przeznaczone na cele magazynowe, a ok. 425 mkw. na cele socjalno-biurowo. W efekcie zawartej umowy centrum logistyczne Kraków II jest aktualnie w całości wynajęte.

Firma Quick Turtle specjalizuje się w transportach z całej Unii Europejskiej na Maltę oraz z Malty do innych krajów Unii Europejskiej.

Centrum Logistyczne Kraków II to gotowy nowoczesny obiekt spełniający wszystkie najnowsze standardy magazynów wysokiego składowania. Zlokalizowany jest w przemysłowej części Krakowa – w dzielnicy Rybitwy, zaledwie 1,5 km od wschodniej obwodnicy Krakowa. Centrum oferuje łącznie 11 tys. m2powierzchni, z czego na cele magazynowe wykorzystywane jest 10 tys. mkw., a pozostałe blisko 1 tys. m2przeznaczone jest na cele socjalno-biurowe. W skład obiektu wchodzi 12 modułów o powierzchni ok. 870 mkw., które można dowolnie łączyć w zależności od potrzeb najemców. Na każdy moduł przypadają dwa doki rozładunkowe oraz niewielka powierzchnia biurowa służąca do bieżącej obsługi magazynu.

Grupa BIK zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: CL Kraków I, CL Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55 tys. mkw. W ramach dywersyfikacji działalności Grupa BIK zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki znajduje się Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej o powierzchni najmu prawie 7 tys. mkw.