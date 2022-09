Centrum logistyczne Media Expert w Łodzi otwarte

Dwie hale – jedna właśnie oddana do użytku a druga ukończona przed rokiem – o powierzchni 160 tys. mkw. - zostały połączone z istniejącym budynkiem Media Expert, tworząc centralny kompleks dla dystrybucji krajowej.

Trzy budynki zajmują łącznie 232 tys. mkw., a pracować będzie tu ok. tysiąc osób.

Całkowita powierzchnia wynajęta Media Expert przez Panattoni w regionie łódzkim to już ponad 270 tys. mkw., kolejne 35 tys. mkw. jest w budowie.

Panattoni działa w Łodzi od początku swojej działalności. Przez 17 lat dostarczyło w regionie miasta ponad 2 mln m kw., co potwierdza dobry klimat dla biznesu w Polsce Centralnej.

Panattoni dla Media Expert

Aż 270 tys. mkw. deweloper wybudował dla Media Expert – właściciela ponad 540 elektromarketów w całym kraju, z czego 160 tys. mkw. zajęły uroczyście otwarte 2 hale centrum logistycznego w ramach Central European Logistics Hub. Obiekty zostały ze sobą połączone za pomocą przenośników taśmowych, które umożliwiają automatyczne przesyłanie produktów. Trzy budynki zajmują w sumie 270 tys. mkw. i tworzą centralny kompleks Media Expert dla dystrybucji krajowej.

Uroczyste otwarcie odbyło się 2 września br., a udział wzięli m.in. Marek Dobrzycki, Dyrektor Zarządzający Panattoni, Andrzej Błachowicz, Wiceprezes TERG S.A. właściciela Media Expert oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Ostateczne otwarcie kolejnego centrum logistycznego, dostarczonego przez nas dla Media Expert, jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze, cementuje naszą wieloletnią współpracę z klientem, dla którego w regionie łódzkim zrealizowaliśmy już ponad 270 tys. mkw. Po drugie, po raz kolejny widzimy ogromne wsparcie ze strony władz lokalnych. Włodarze miasta są z nami od początku naszej działalności w Łodzi, a ich probiznesowa postawa jest motorem napędowym naszej działalności w regionie. Po trzecie wreszcie, potwierdza to duży potencjał Central European Logistics Hub dla wielkich firm działających w całym kraju. Blisko 600 tys. mkw. dostarczonej już powierzchni sprawia, że koncepcja nowej dzielnicy biznesowej Łodzi była strzałem w dziesiątkę - tak realizację komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

- Oficjalnie oddajemy dziś do użytku kolejne magazyny tworzące nowoczesny i zautomatyzowany Park Logistyczny Media Expert w Łodzi. Dzięki niemu możemy sprostać ciągle rosnącym wymaganiom rynku, a przede wszystkim jeszcze szybciej i sprawniej zaopatrywać naszych klientów w kanałach dystrybucji Retail oraz Omnichannel. Związaliśmy się z Łodzią dekadę temu i wciąż tu inwestujemy, tworzymy nowe miejsca pracy, bo doceniamy panujący tu dobry klimat dla dalszego rozwoju. To w Łodzi realizujemy największe inwestycje z naszym wieloletnim partnerem – Panattoni. Jakość, terminowość i profesjonalizm są dla nas bardzo ważne, a Panattoni je gwarantuje i dlatego są one najlepszym spoiwem naszych marek oraz gwarancją owocnej współpracy w przyszłości - mówi Marek Grzebita, Prezes TERG S.A., właściciela marki Media Expert

- Po 4 latach od momentu, kiedy wspólnie z Panattoni ogłosiliśmy powstanie największego w Polsce centrum produkcyjno-dystrybucyjnego, możemy zakomunikować, że w zasadzie jest ono już na ukończeniu. To wręcz niewyobrażalne, że w tak krótkim czasie udało się w Łodzi wybudować od podstaw tętniącą życiem dzielnicę przemysłową, która stworzyła nowe miejsca pracy i bez wątpienia przyczynia się do rozwoju miasta. Dziękuję firmie Panattoni za zaufanie, którym obdarzyła Łódź, Wasze inwestycje tworzą infrastrukturę, dzięki której możliwy jest rozwój firm w Łodzi. Chcę również serdecznie podziękować firmie Media Expert, która zdecydowała, że to właśnie w Łodzi powstanie centralny kompleks logistyczny dla dystrybucji krajowej. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, żebyście w Łodzi czuli się jak najlepiej – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Lokalizacja w centralnej części kraju, pozwala optymalizować logistykę i skracać czas dostaw zarówno do klientów indywidualnych - e-commerce, omnichannel - jak i sklepów stacjonarnych. Central European Logistics Hub znajduje się w granicach Łodzi, a dzięki bardzo dobremu dostępowi do komunikacji miejskiej jest atrakcyjnym miejscem dla pracowników. To szczególnie ważne dla Media Expert, które w ramach trzech budynków znajdujących się w Hubie zatrudniać będzie tysiąc osób. W sąsiedztwie kompleksu znajduje się stacja kolejowa, a we współpracy z Miastem zostanie uruchomione dedykowane połączenie autobusowe. Kompleks doskonale nadaje się na magazyn centralny ze względu na położenie w niemal geograficznym środku Polski. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1 – jedynej polskiej autostradzie o przebiegu północ-południe. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2.

Docelowa powierzchnia całego Central European Logistics Hub to ponad 720 tys. mkw. Wśród firm, które tutaj ulokowały już swoje centra logistyczne lub produkcyjne jest m.in. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz SMYK. Hub napędza rozwój Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi, która ma w sumie dać 7 tys. miejsc pracy.