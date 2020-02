Centrum logistyczne Panattoni sprzedane

Nowoczesny obiekt o powierzchni 46 tys. mkw. został zakupiony przez Savills Investment Management od Panattoni Europe w imieniu funduszu logistycznego Savills IM European Logistics Fund 3.

Obiekt, którego powierzchnia wynosi 46 tys. mkw., powstał w 2019 roku i jest w pełni wynajęty przez polskie oraz międzynarodowe firmy m.in. z sektora spedycyjnego, spożywczego i chemicznego. Inwestycja znajduje się w Nowej Wsi Wrocławskiej k. Wrocławia, w obszarze głównego hubu logistycznego, przy skrzyżowaniu autostrad A4 i A8, drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 5.

- Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami, bardzo dobrym połączeniom drogowym z głównymi polskimi miastami oraz chłonnemu rynkowi lokalnemu, prężnie rozwijający się Wrocław aspiruje do bycia jednym z największych rynków magazynowych w kraju. Doskonałe położenie parku, bliskość ważnego klastra przemysłowego oraz zróżnicowany profil najemców wpłynęły na naszą decyzję o debiucie we Wrocławiu. Bardzo dobrze wpisuje się on w strategię funduszu ELF3, zakładającą inwestowanie w nowoczesne obiekty magazynowe o potencjale wzrostu wartości, zlokalizowane na kluczowych rynkach w Europie, w pobliżu głównych korytarzy komunikacyjnych - powiedział Piotr Trzciński, head of transactions -Poland, Savills Investment Management.

Portfel nieruchomości logistycznych Savills Investment Management uzupełniły w ostatnich miesiącach również parki magazynowe w Warszawie (42 tys. mkw.) oraz w Sosnowcu (37 tys. mkw.). W portfelu znajdują się także dwa nowoczesne obiekty typu BTS (build-to-suit) nabyte przez Savills Investment Management z ramienia inwestora azjatyckiego. Pierwszym z nich jest centrum logistyczne Amazon Gliwice, powstałe w 2019 roku. Obiekt o rekordowej powierzchni ponad 200 tys. mkw. został wybudowany według wytycznych Amazon, globalnego lidera w branży e-commerce. Drugą inwestycją jest oferujące 75 tys. mkw. powierzchni centrum dystrybucyjne H&M w okolicach Bolesławca. Oba obiekty zostały wybudowane przez Panattoni Europe.