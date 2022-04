Cersanit zostaje w Rosji, ale wstrzymuje nowe inwestycje

W połowie marca z rosyjskim tygodnikiem ekonomicznym „Ekspert” rozmawiał Jurij Kowtun, dyrektor generalny Cersanitu w Rosji. Z tego wywiadu wynika, że firma nie planuje wycofania się z Rosji - pisze pb.pl.

Cersanit w Rosji

Jednak, w związku z umieszczeniem firmy na liście wstydu prof. Sonnenfelda z Yale Mariusz Sośnierz, prezes zarządu Cersanitu poinformował, że firma wstrzymała wszystkie nowe inwestycje w Federacji Rosyjskiej.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Już w dniu wybuchu wojny, czyli 24 lutego 2022 r. Cersanit poinformował swoje spółki zarejestrowane w Rosji o wstrzymaniu wszystkich nowych inwestycji (planowanych i już realizowanych). Łączna wartość tych inwestycji wynosi 83 mln euro.

Chodzi o wstrzymanie rozbudowy nowej fabryki w Iwanowie. Spółka była na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej z miastem Iwanowo i zakupu linii kolejowej. Całkowita kwota inwestycji to 250 mln zł (55 mln euro).

Z kolei w Syzraniu wstrzymano rozbudowę mocy produkcyjnych o dodatkowe 500 tys. sztuk ceramiki w istniejącym zakładzie. Zakończenie inwestycji pierwotnie planowane było na 2022 r. Całkowity koszt inwestycji to 100 mln zł (22 mln euro), z czego do tej pory wydano 30 mln zł (6,5 mln euro).

Wstrzymano również projekt przebudowy produkcji wanien akrylowych w istniejącym zakładzie. Pierwotnie planowano zakończenie w połowie 2022 r. Całkowity koszt inwestycji 27 mln zł (6 mln euro). Dotychczasowe wydatki: 8 mln zł (1,7 mln euro).

Cersanit w Ukrainie

„Przy okazji pragniemy dodać, że ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników w ukraińskim zakładzie produkcyjnym w Nowogradzie, firma zawiesiła tam działalność operacyjną i sprzedaż, jednocześnie kontynuując wypłacanie pracownikom pełnych wynagrodzeń (łączny miesięczny koszt w wys. prawie 1 mln USD). Zapewniliśmy również zakwaterowanie i pełne wsparcie finansowe naszym ukraińskim pracownikom i ich rodzinom, którzy zdecydowali się szukać schronienia w Polsce” – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto wstrzymana została inwestycja w ukraińskim Nowogradzie – to budowa nowej linii produkcyjnej płytki ceramicznej. Nakłady inwestycyjne dla tego projektu to ok. 80 mln zł. Byłby to największy projekt w Ukrainie od momentu powstania zakładu. Zakończenie było pierwotnie planowane na maj 2022.