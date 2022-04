Certyfikacja budynków katalizatorem pozytywnych zmian

Polska jest drugim krajem UE - po Niemczech - w zakresie tempa rozwoju magazynów.

- W tym momencie mamy w Polsce 24 mln mkw. wybudowanej powierzchni magazynowej. Z tego, według raportu PLGBC, 6 mln w zeszłym roku, a 10 mln mkw. w tym roku ma certyfikację. Połowa z nich to nasze inwestycje - mówiła Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni Europe.

Panattoni we wrześniu ub.r. podwyższyło stopień certyfikacji środowiskowej z poziomu BREEAM very good na poziom excellent. - Do tej pory podnosiliśmy certyfikację trzykrotnie. Poziom excellent wymaga edukacji rynku, generalnych wykonawców i nas samych - dodała Emilia Dębowska. - Certyfikacja pozwala uporządkować cały proces budowlany. Bardzo zwracamy uwagę na rozwiązania, które podnoszą efektywność energetyczną budynku i ograniczają zużycie wody. Oczywiście, za tym idą koszty, bo każdy taki cel wiąże się ze zmianą specyfikacji - mówiła.

Emilia Dębowska podkreśliła również, że Panattoni zwraca ogromną uwagę na dekarbonizację wbudowanego dwutlenku węgla. - Tej wbudowanej nie będziemy w stanie się pozbyć jeszcze przez wiele lat, ale staramy się robić krok po kroku - mówiła wskazując na różne opcje działań i podając przykład magazynu Amazon w Świebodzinie, w którym zredukowano o 27 proc. emisję wbudowaną.

Według prelegentki EEC, proces certyfikacji będzie postępować, a tym samym uspójni kolejne dyrektywy unijne. Z kolei w przyszłości, oprócz BREEAM, mogą pojawić się kolejne certyfikaty, które będą standaryzowały zielone budownictwo.